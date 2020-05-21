Ваньяма: «ЦСКА предлагал мне большие деньги, я был даже смущён»

Полузащитник ФК «Монреаль Импакт» Виктор Ваньяма в интервью Madgoat TV признался, что в прошлом мог перейти в ЦСКА.
Это было в 2011 году, я тогда выступал за «Беершот». Они были готовы меня продать, а ЦСКА предлагал большие деньги. Я был даже смущен предложением москвичей, ведь я бы наслаждался такой зарплатой.
Но мой агент посоветовал мне отклонить это предложение, если я хочу построить карьеру и заработать себе имя в футболе.
Напомним, что в 2011 году Ваньяма перебрался из «Беершота» в «Селтик», а в этом году он переехал в Канаду из Лондона, где выступал за «Тоттенхэм».
Бельгию не беру!
Селтик два полноценных сезона 83 игры и 12 голов
Саутгемптон 3 сезона 97-4
Шпоры 3 сезона 93-7 , а вот в 19/20 всего 3 игры! Видно в концепцию Моура не вписался)
Нашим деревяшкам такое не снилось. Конечно вам бы он помог , но как бы делил бы он игровое время с Вернблумом. Функции одинаковые!
Бельгию не беру!
Селтик два полноценных сезона 83 игры и 12 голов
Саутгемптон 3 сезона 97-4
Шпоры 3 сезона 93-7 , а вот в 19/20 всего 3 игры! Видно в концепцию Моура не вписался)
Нашим деревяшкам такое не снилось. Конечно вам бы он помог , но как бы делил бы он игровое время с Вернблумом. Функции одинаковые!
😆😆😆
😆😆😆
Отвечает ей спросонок:
"Нет, твой голос не хорош,
Слишком сладко ты поёшь...""
Ну а чем сказочка окончилась, все помнят...
Отвечает ей спросонок:
"Нет, твой голос не хорош,
Слишком сладко ты поёшь...""
Ну а чем сказочка окончилась, все помнят...