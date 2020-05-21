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Ваньяма: «ЦСКА предлагал мне большие деньги, я был даже смущён»

сегодня, 10:24

Полузащитник ФК «Монреаль Импакт» Виктор Ваньяма в интервью Madgoat TV признался, что в прошлом мог перейти в ЦСКА.

Это было в 2011 году, я тогда выступал за «Беершот». Они были готовы меня продать, а ЦСКА предлагал большие деньги. Я был даже смущен предложением москвичей, ведь я бы наслаждался такой зарплатой.

Но мой агент посоветовал мне отклонить это предложение, если я хочу построить карьеру и заработать себе имя в футболе. 

Напомним, что в 2011 году Ваньяма перебрался из «Беершота» в «Селтик», а в этом году он переехал в Канаду из Лондона, где выступал за «Тоттенхэм».

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Все комментарии
G12ridul
G12ridul
сегодня в 12:45
Понял, что этого лучше не делать.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:28
И чего добился в Монреале?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:23
Это кто такая Ваньяма? Гыгыгы
STVA 1
STVA 1 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
сегодня в 12:15
Ну не так уж и плоха карьера у него)
Бельгию не беру!
Селтик два полноценных сезона 83 игры и 12 голов
Саутгемптон 3 сезона 97-4
Шпоры 3 сезона 93-7 , а вот в 19/20 всего 3 игры! Видно в концепцию Моура не вписался)
Нашим деревяшкам такое не снилось. Конечно вам бы он помог , но как бы делил бы он игровое время с Вернблумом. Функции одинаковые!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 11:52
А теперь в Канаде. Карьера - закачаешься!
😆😆😆
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:51
пройти Вите армейскую школу помогло его человеческое смущение...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:48
"Глупый маленький мышенок
Отвечает ей спросонок:
"Нет, твой голос не хорош,
Слишком сладко ты поёшь...""

Ну а чем сказочка окончилась, все помнят...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:44
А мог бы из ЦСКА прыгнуть еще выше. Сглупил не перейдя в ЦСКА.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 11:33
Хоть карьеру себе не испортил.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:20
В итоге загубил свою карьеру.
112910415
112910415
сегодня в 11:10
вся жизнь могла пойти в ином направлении, стал бы, возможно, армейской легендой ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:05
Сберег себе имя кантуясь по селтикам... 😁. Глупый агент ему попался.
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 11:01
Он не плох был как опорник! По крайней мере у нас бы одним из лучших был!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:40
врёшь негритёнок))) про тебя ни кто не помнит вот тебе и печально))
particular
particular
сегодня в 10:34, ред.
Запоздалые признания, скорее, подтвердили ошибку давнего прошлого...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:31
И ничего в итоге не добился.
drug01
drug01
сегодня в 10:25
Надо было брать
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