Ваньяма: «ЦСКА предлагал мне большие деньги, я был даже смущён»

Полузащитник ФК «Монреаль Импакт» в интервью Madgoat TV признался, что в прошлом мог перейти в ЦСКА .

Это было в 2011 году, я тогда выступал за «Беершот». Они были готовы меня продать, а ЦСКА предлагал большие деньги. Я был даже смущен предложением москвичей, ведь я бы наслаждался такой зарплатой.

Но мой агент посоветовал мне отклонить это предложение, если я хочу построить карьеру и заработать себе имя в футболе.