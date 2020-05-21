Гасперини: «Я разместил плакат с волчьей стаей в раздевалке»

Главный тренер «Аталанты» рассказал о психологических аспектах подготовки своей команды.

Я разместил плакат с волчьей стаей в раздевалке. Там группа волков, которые стоят спереди, посередине и сзади.

Первые могут задать темп. Следующие — самые сильные, одни должны защищать всех, если на них нападают. Те, что в центре, всегда защищены.

Затем есть еще пять волков, которые отражают атаки. Последний — вожак, и он гарантирует, что никто не останется без поддержки. Он объединяет всех и всегда готов помогать всем, чтобы защитить всю стаю.

Суть в том, что лидер не просто идет вперед: он заботится о команде, а это то, чего я хочу от своих игроков.