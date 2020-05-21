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Гасперини: «Я разместил плакат с волчьей стаей в раздевалке»

сегодня, 10:47

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о психологических аспектах подготовки своей команды. 

Я разместил плакат с волчьей стаей в раздевалке. Там группа волков, которые стоят спереди, посередине и сзади. 

Первые могут задать темп. Следующие — самые сильные, одни должны защищать всех, если на них нападают. Те, что в центре, всегда защищены. 

Затем есть еще пять волков, которые отражают атаки. Последний — вожак, и он гарантирует, что никто не останется без поддержки. Он объединяет всех и всегда готов помогать всем, чтобы защитить всю стаю.

Суть в том, что лидер не просто идет вперед: он заботится о команде, а это то, чего я хочу от своих игроков.

Ранее полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал о влиянии Гасперини на команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:42
мотивирующие усилия сработали, старался не зря
G12ridul
G12ridul
сегодня в 11:37
Возможно, поможет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:56
ход мысли понятен)))))работай дальше)))
shlomo
shlomo
сегодня в 10:49
Неожиданное решение
beefs
beefs
сегодня в 10:48
так пугал или...
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