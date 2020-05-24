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Иньеста: «Гол в финале ЧМ помог мне после смерти Харке»

сегодня, 18:54
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший футболист сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что гол в финале ЧМ-2010 в ворота сборной Нидерландов помог ему перебороть депрессию после смерти друга Дани Харке:

К сожалению, на моем пути тогда было несколько бед подряд, хотя тот период в моей жизни был удачным. Мой друг Дани Харке ушел из жизни в 2009 году. После этого мне понадобилась профессиональная помощь. Это был тяжелейший период в моей жизни. Здорово, что меня поддержали Анна, на тот момент еще моя девушка, а теперь жена, а также родители.

Гол в ворота Нидерландов улучшил ситуацию. К счастью, это уже позади. Этот период закалил и сделал меня лучше.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:55
Дальние воспоминания....
aquwrmz7gthz
aquwrmz7gthz
сегодня в 18:55
Хорошо, что помог.
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