Бывший директор «Интера»: «Мы пытались купить Месси в 2008 году»

Бывший технический директор «Интера» Марко Бранка признался, что итальянский клуб пытался приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси в 2008 году:
Мы работали по этому вопросу, однако Лионель не захотел покидать «Барселону». Деньги не всегда на первом месте.
Ранее президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, что Месси мог перейти в его клуб.
https://www.youtube.com/watch?v=xkqhAzHUx68
В уборке, готовке, стирке?)))
В уборке, готовке, стирке?)))
аха-ха)
аха-ха)
И барса твоя тоже отыграла. Теперь только пыль за Реалом глотать будут.
И барса твоя тоже отыграла. Теперь только пыль за Реалом глотать будут.