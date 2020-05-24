Бывший директор «Интера»: «Мы пытались купить Месси в 2008 году»

1590328905

сегодня, 17:01

Бывший технический директор «Интера» Марко Бранка признался, что итальянский клуб пытался приобрести форварда «Барселоны» в 2008 году:

Мы работали по этому вопросу, однако Лионель не захотел покидать «Барселону». Деньги не всегда на первом месте.

Ранее президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, что Месси мог перейти в его клуб.