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Бывший директор «Интера»: «Мы пытались купить Месси в 2008 году»

сегодня, 17:01

Бывший технический директор «Интера» Марко Бранка признался, что итальянский клуб пытался приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси в 2008 году:

Мы работали по этому вопросу, однако Лионель не захотел покидать «Барселону». Деньги не всегда на первом месте.

Ранее президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, что Месси мог перейти в его клуб.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 19:12
более эпично было в 2003 в 10ром на их поле)))
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:57
Было и было,старайтесь не думать)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:40
видимо не хватило лир..
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 18:19
Пусть им нарцисс покажет как это делается) а то они 25 лет только воздух потрясают)
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:07
Да как всегда, не вывозишь. Аха-ха)
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:06, ред.
Аха-ха). Конечно, думаю они бы отстрапонили моську не хуже этого:
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 18:06
Так, я сейчас временно не буду тебе отвечать. Ты тут без меня бан не схлопочи.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:05
И в итоге спустя 12 лет воспоминания об этом снова нахлынули на Бранку) Что было, то было! Быть может нерадзурри удастся переманить Месси, когда ему будет 35 или 36 лет.
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 18:04
А это наверное ваша троица)))
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 18:03
А в женской команде Ювентуса тоже все Бальзаковского возраста?😂😂😂🤦‍♂️
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:03
В кабинете понятно что не будет, кабинеты то все ваши, кроме тех, где сидят Скамина и Мариани с Ле Пенной. Аха-ха)
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:02
Даже их силиконовые "мячи" натуральнее моськиных, соматропиновых "абрикос", аха-ха)
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 18:01
Ага, в перекатке своих мячей силиконовых)))
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 18:00
Разнесут и разнесут, это хотя бы будет на поле а не в кабинете😂
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:59
ну если в таких вещах обставит, то в перекатке мяча тем более. Аха-ха)
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:58
интер тоже типа не поймали, но карма настигла. Вот и барса твоя возмездия не избежит. интересно хлопнет их физрук Гатуза в каталунии или уже в следующем туре барсиков разнесут в пух и прах? Аха-ха)
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 17:58
Обставила в чем?
В уборке, готовке, стирке?)))
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:57
Чтоб хоть как то создать конкуренцию. Типа фору даём. А то скоро и женский клуб Ювентуса серию А брать будет. Женская команда барсу бы обставила. Аха-ха)
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 17:57
Потому что "не пойман - не вор", а вот гоббов поймали за мягкое место))) и по плану Б, отправили в Серию Б.
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 17:55
На марроканском верблюде-плаксе. Хотя на нем далеко не уедешь, он симулянт...
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 17:54
Ладно, расскажи, как Ювентус докатился до такого что девку в основную команду подписали?
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:51
аксиома не требует доказательств. Аха-ха)
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:50
ехал как хави на верблюдах?
аха-ха)
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 17:48
Мне Интер, что шёл что ехал)))
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:47
Докажи что купили
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:33
СЧитаю что справедливо. Должен же хранитель панамского общака быть поощрён. Аха-ха)
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:32
Всё верно, каждый выхватил по заслугам - Ювентус теперь имеет 8 титулов подряд, а интер главный неудачник серии А последних 9 лет и это ещё при ручном судействе, купленном за короновирусные юани. Аха-ха)
И барса твоя тоже отыграла. Теперь только пыль за Реалом глотать будут.
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:32
гному купили два ЗМ,когда должен был Снейдер получать и последний
Mikki
Mikki
сегодня в 17:31
На самом деле Звезда по имени Солнце прав, возни с КП безумно много, а в ответ только помои, так что без заданий, которых я так понимаю, там не было, мы бы возможно тоже лавочку прикрыли, нервы и время дороже.
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 17:29
Ну вот и отхватил ювентус по самую кукарямбу.
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