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Боатенг: «Люди не должны указывать пальцем на футболистов из-за их зарплат»

сегодня, 18:30

Защитник «Баварии» Джером Боатенг заявил, что людям не стоит концентрировать свое внимание на зарплатах футболистов во время финансового кризиса:

Не думаю, что люди должны указывать пальцем на футболистов. В нынешнее время все мы должны быть немного скромнее.

Фотография, размещенная в социальных сетях, не всегда говорит о жизни игрока. Тот факт, что футболисты тратят деньги, не означает, что он высокомерен и не тратит средства на благотворительность. К примеру, Криштиану Роналду публикует фото с частных самолетов, однако он жертвует миллионы евро на благотворительность. Другие игроки не афишируют это, но живут так же.

Ранее Боатенг признался, что думал над уходом из «Баварии».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:21
И всё-таки зарплата футболистов завышена.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 19:12
На олигархов почему-то не показывают.
Yurza
Yurza
сегодня в 19:06
Если бы это еще и по труду было.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
Я с этим не спорю, но закрыли его естественно не из-за человеческого фактора (как "догадывался" мой вчерашний оппонент), т.к. влияние любого отрицательного человеческого фактора легко нивелируется пожизненным баном
beefs
beefs
сегодня в 18:52
на заработанное никто не засматривается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:48
И миллионером хочется быть ,и чтобы пальцем не показывали . Так не бывает...
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:44
Ой,я с ним согласен)) Пока один работает до упадка сил,другой ничего не делает,а потом люди жалуются на несправедливость жизни)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 18:38, ред.
Очень странно видеть как "Звезда по имени Солнце" плюсует комментарий, который приписывает ему слова (возни с КП безумно много), которых он вообще не произносил и даже косвенно не имел ввиду. "Задания" вроде бы тоже не являлись предметом спора. В чём тогда он прав ?

PS Не уважаемый, Звезда по имени Солнце, ставя мне минусы вы только подтверждаете моё высказывание про инфантилизм. Не усердствуйте, мне на них глубоко чихать
shlomo
shlomo
сегодня в 18:33
Кое на кого можно и указать
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:32
На успешных и богатых всегда пальцем показывают. гыгыгы
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