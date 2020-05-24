Боатенг: «Люди не должны указывать пальцем на футболистов из-за их зарплат»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг заявил, что людям не стоит концентрировать свое внимание на зарплатах футболистов во время финансового кризиса:
Не думаю, что люди должны указывать пальцем на футболистов. В нынешнее время все мы должны быть немного скромнее.
Фотография, размещенная в социальных сетях, не всегда говорит о жизни игрока. Тот факт, что футболисты тратят деньги, не означает, что он высокомерен и не тратит средства на благотворительность. К примеру, Криштиану Роналду публикует фото с частных самолетов, однако он жертвует миллионы евро на благотворительность. Другие игроки не афишируют это, но живут так же.
Ранее Боатенг признался, что думал над уходом из «Баварии».
PS Не уважаемый, Звезда по имени Солнце, ставя мне минусы вы только подтверждаете моё высказывание про инфантилизм. Не усердствуйте, мне на них глубоко чихать
PS Не уважаемый, Звезда по имени Солнце, ставя мне минусы вы только подтверждаете моё высказывание про инфантилизм. Не усердствуйте, мне на них глубоко чихать