Боатенг: «Люди не должны указывать пальцем на футболистов из-за их зарплат»

Защитник «Баварии» заявил, что людям не стоит концентрировать свое внимание на зарплатах футболистов во время финансового кризиса:

Не думаю, что люди должны указывать пальцем на футболистов. В нынешнее время все мы должны быть немного скромнее.

Фотография, размещенная в социальных сетях, не всегда говорит о жизни игрока. Тот факт, что футболисты тратят деньги, не означает, что он высокомерен и не тратит средства на благотворительность. К примеру, Криштиану Роналду публикует фото с частных самолетов, однако он жертвует миллионы евро на благотворительность. Другие игроки не афишируют это, но живут так же.