Лингард: «Воля к победе Златана сравнима с волей Джордана»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, чья воля к победе сравнима с волей легендарного баскетболиста «Чикаго» Майкла Джордана:
Назову Златана. Как только он пришел в МЮ, то сразу можно было почувствовать вокруг него эту ауру. У него есть менталитет победителя. Это мотивировало нас к завоеванию трофеев. Мало людей, у кого есть подобный эффект. Стремление Златана было абсолютным. Он выступал в больших топ-клубах.
Ибрагимович пришел в МЮ и сразу сказал, что хочет выиграть титулы. Я тогда был молодым, как и Рэшфорд. После первого нашего трофея мы стали голодны до новых побед. Именно он привнес фактор победителя, привил нам менталитет победителей.
Ранее Златан Ибрагимович сравнил себя с Джокером.