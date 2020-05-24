Лингард: «Воля к победе Златана сравнима с волей Джордана»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, чья воля к победе сравнима с волей легендарного баскетболиста «Чикаго» Майкла Джордана:

Назову Златана. Как только он пришел в МЮ , то сразу можно было почувствовать вокруг него эту ауру. У него есть менталитет победителя. Это мотивировало нас к завоеванию трофеев. Мало людей, у кого есть подобный эффект. Стремление Златана было абсолютным. Он выступал в больших топ-клубах.