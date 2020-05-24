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Лингард: «Воля к победе Златана сравнима с волей Джордана»

сегодня, 18:21

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, чья воля к победе сравнима с волей легендарного баскетболиста «Чикаго» Майкла Джордана:

Назову Златана. Как только он пришел в МЮ, то сразу можно было почувствовать вокруг него эту ауру. У него есть менталитет победителя. Это мотивировало нас к завоеванию трофеев. Мало людей, у кого есть подобный эффект. Стремление Златана было абсолютным. Он выступал в больших топ-клубах.

Ибрагимович пришел в МЮ и сразу сказал, что хочет выиграть титулы. Я тогда был молодым, как и Рэшфорд. После первого нашего трофея мы стали голодны до новых побед. Именно он привнес фактор победителя, привил нам менталитет победителей.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
сегодня в 19:15
Разве можно такое сравнивать?
Fendan
Fendan
сегодня в 18:22
Нашел с чем сравнить.
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