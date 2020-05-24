Никол: «В чём ван Дейк слабее форвардов АПЛ прошлого?»

Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал слова экс-полузащитника «Челси» о том, что оборонцу «красных» повезло, что сейчас в АПЛ нет сильных нападающих:

Мне интересно, каким аспектом игры ван Дейка он недоволен? Разве в физической борьбе Вирджил кому-то уступит, даже Дрогба? Хотелось бы на это посмотреть, но не говорите, что Дрогба раздавил бы ван Дейка.

Если говорить о скорости, то разве кто-то в АПЛ или ЛЧ убежал от него? Это тоже не проблема. Умеет ли ван Дейк пасовать? Да, умеет.

Хочется узнать, а в чем собственно ван Дейк уступает любому форварду из тех, кого назвал Баллак.