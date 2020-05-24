Никол: «В чём ван Дейк слабее форвардов АПЛ прошлого?»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол прокомментировал слова экс-полузащитника «Челси» Михаэля Баллака о том, что оборонцу «красных» Вирджилу ван Дейку повезло, что сейчас в АПЛ нет сильных нападающих:
Мне интересно, каким аспектом игры ван Дейка он недоволен? Разве в физической борьбе Вирджил кому-то уступит, даже Дрогба? Хотелось бы на это посмотреть, но не говорите, что Дрогба раздавил бы ван Дейка.
Если говорить о скорости, то разве кто-то в АПЛ или ЛЧ убежал от него? Это тоже не проблема. Умеет ли ван Дейк пасовать? Да, умеет.
Хочется узнать, а в чем собственно ван Дейк уступает любому форварду из тех, кого назвал Баллак.
в ЛЧ именно первое поражение в игре с Атлетико полнсотью на Ван Дейке, когда он застрял на линии, еще тогда все думали щас судья зафексирует офсайд, а он зачитал 1-0, да и в полуфинале с той же Барсой в первой игре дал пробить сначала Суаресу, а потом стоял смотрел на дубль Месси. не накрыл не в одном эпизоде.
PS конечно ван дей не один в ответе за это он же не один в обороне играет, но факт на лицо. конечно сегодня он лучший центрбек в АПЛ.
в ЛЧ именно первое поражение в игре с Атлетико полнсотью на Ван Дейке, когда он застрял на линии, еще тогда все думали щас судья зафексирует офсайд, а он зачитал 1-0, да и в полуфинале с той же Барсой в первой игре дал пробить сначала Суаресу, а потом стоял смотрел на дубль Месси. не накрыл не в одном эпизоде.
PS конечно ван дей не один в ответе за это он же не один в обороне играет, но факт на лицо. конечно сегодня он лучший центрбек в АПЛ.
Благо Скамина выручил)
Благо Скамина выручил)