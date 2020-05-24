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Никол: «В чём ван Дейк слабее форвардов АПЛ прошлого?»

сегодня, 17:42

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол прокомментировал слова экс-полузащитника «Челси» Михаэля Баллака о том, что оборонцу «красных» Вирджилу ван Дейку повезло, что сейчас в АПЛ нет сильных нападающих:

Мне интересно, каким аспектом игры ван Дейка он недоволен? Разве в физической борьбе Вирджил кому-то уступит, даже Дрогба? Хотелось бы на это посмотреть, но не говорите, что Дрогба раздавил бы ван Дейка.

Если говорить о скорости, то разве кто-то в АПЛ или ЛЧ убежал от него? Это тоже не проблема. Умеет ли ван Дейк пасовать? Да, умеет.

Хочется узнать, а в чем собственно ван Дейк уступает любому форварду из тех, кого назвал Баллак.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 19:15
Анри по классу выше современных,согласен,а вот ни Ван Перси,ни Ван Нистелрой не соглашусь,что сильнее Агуеро того же
DXTK
DXTK
сегодня в 18:58
думаю ван дей не только уступает напам, сравнение конечно не коректное, а самое главное не дотягивает до уровня таких защитников как - Фердинанд, Видич, Сол Кэмпбелл, Карвалью Терри, Десайи. Компани, возможно даже Хюппи уступает, Япу Стаму..........

в ЛЧ именно первое поражение в игре с Атлетико полнсотью на Ван Дейке, когда он застрял на линии, еще тогда все думали щас судья зафексирует офсайд, а он зачитал 1-0, да и в полуфинале с той же Барсой в первой игре дал пробить сначала Суаресу, а потом стоял смотрел на дубль Месси. не накрыл не в одном эпизоде.


PS конечно ван дей не один в ответе за это он же не один в обороне играет, но факт на лицо. конечно сегодня он лучший центрбек в АПЛ.
На посошок
На посошок ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 18:50
А Мальвины из днолана тем более, аха-ха)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:35
Ван Перси, Анри, Ван Нистелрой
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 18:29
Всякие Бонуччи и рядом не стоят с Ван Дейком, ахахаха
Almazny
Almazny
сегодня в 18:16
Пустое говорит.
На посошок
На посошок
сегодня в 18:14
Да позорник он, его неаполитанские коротышки завозили. Аха-ха)
Благо Скамина выручил)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 18:05
Ну да,Агуэро,Кейн те ещё слабаки....А кроме Дрогба,я сильных нападающих (те,что сильнее нынешних) я и не припомню
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:52
Баллак явно неправ.
beefs
beefs
сегодня в 17:50
у каждого свое мнение...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:49
Пустое место дейк
drug01
drug01
сегодня в 17:45
Надо проверить и после говорить!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:43
как знать)) может так))
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