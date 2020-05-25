«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

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сегодня, 12:23

Пресс-служба футбольного клуба «Долгопрудный» на своём сайте объявила об объединении с «Олимпом».

Команда будет называться «Олимп-Долгопрудный». Главным тренером коллектива будет назначен , возглавлявший «Олимп». Базироваться клуб будет в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».

Председателем совета директоров станет , президентом — Тарас Воробель.