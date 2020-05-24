Футболисты «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах

Футболисты «Спартака», допущенные к тренировочному процессу, прошли тестирование в тренажерных залах, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сначала тренеры по физподготовке определяли силовые возможности и мобильность футболистов, а также вариабельность их сердечного ритма.
Затем игроки сдавали тест на работоспособность и аэробные возможности организма.
Теперь восстанавливать форму и ждать начала чемпионата.
Надеюсь, и Бакаев вскоре присоединиться ко всем.
Теперь восстанавливать форму и ждать начала чемпионата.
Надеюсь, и Бакаев вскоре присоединиться ко всем.