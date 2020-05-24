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Футболисты «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах

сегодня, 16:44

Футболисты «Спартака», допущенные к тренировочному процессу, прошли тестирование в тренажерных залах, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сначала тренеры по физподготовке определяли силовые возможности и мобильность футболистов, а также вариабельность их сердечного ритма.

Затем игроки сдавали тест на работоспособность и аэробные возможности организма. 

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 19:05
Пердивщики....
makkie
makkie
сегодня в 18:29
Судя по фото, погоняли их знатно)
Теперь восстанавливать форму и ждать начала чемпионата.
Надеюсь, и Бакаев вскоре присоединиться ко всем.
Abris
Abris
сегодня в 18:24
Пора с 8-го места сниматься вниз.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 18:16
Главное подальше от Бакаева держитесь
ДСА
ДСА
сегодня в 18:11
Тут всё стерильно чисто.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:55
К унижениям готовы!
beefs
beefs
сегодня в 17:49
и что кто нибудь прошел тест...
Footbolista
Footbolista ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:47
Смотря чьи...Игоряна вряд ли...
post-navigator
post-navigator ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:17
Днища будут пробиты! :)
G12ridul
G12ridul
сегодня в 17:11
В пердиве пригодится.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:07
диагностика потребленной свинины во время каникул)
Yurza
Yurza
сегодня в 17:01
Бромантан уничтожил вирус.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:56
рекорды будут побиты)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:44
Глушаков обзавидуется.
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