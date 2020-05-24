Футболисты «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах

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сегодня, 16:44

Футболисты «Спартака», допущенные к тренировочному процессу, прошли тестирование в тренажерных залах, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сначала тренеры по физподготовке определяли силовые возможности и мобильность футболистов, а также вариабельность их сердечного ритма.

Затем игроки сдавали тест на работоспособность и аэробные возможности организма.