У тренера вратарей «Оренбурга» выявлен коронавирус

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сегодня, 13:24

Игроки, тренеры и обслуживающий персонал «Оренбурга» сдали тесты на наличие коронавируса. Положительный результат показал тест тренера вратарей Платона Захарчука.

Еще у четырех человек выявили наличие в организме антител. Это игроки Филип Рогич, Жига Шкофлек и Андреа Чуканов, а также тренер по физподготовке Евгений Стукалов. В сообщении пресс-службы «Оренбурга» отмечается:

Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты.

Отметим, ранее стало известно, что коронавирусом заразился форвард «Урала» Павел Погребняк.