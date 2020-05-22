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У тренера вратарей «Оренбурга» выявлен коронавирус

сегодня, 13:24

Игроки, тренеры и обслуживающий персонал «Оренбурга» сдали тесты на наличие коронавируса. Положительный результат показал тест тренера вратарей Платона Захарчука.

Еще у четырех человек выявили наличие в организме антител. Это игроки Филип Рогич, Жига Шкофлек и Андреа Чуканов, а также тренер по физподготовке Евгений Стукалов. В сообщении пресс-службы «Оренбурга» отмечается:

Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты.

Отметим, ранее стало известно, что коронавирусом заразился форвард «Урала» Павел Погребняк.

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Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 17:09
Фигня это всё.
Prichal
Prichal
сегодня в 15:54
Сейчас любой чих короновирусом кличут.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:59
Походу досвидания возобновление.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:28
Теперь будут каждые три дня игроков тестировать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:26
не смертельно))) доиграют))
marut
marut
сегодня в 14:25
Что то не то в стане Оренбурга...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:08
Ловили мяч, а поймали коронавирус...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:47
Вот и попробуй тут доиграть чемпионат по спортивному принципу.
Yurza
Yurza
сегодня в 13:45
Здоровья.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:36
Да уж, такими темпами чемп точно не доиграем
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:25
Похоже возобновление чемпионата под вопросом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:25, ред.
Это не есть хорошо...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:24
Плохая новость.
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