ГлавнаяНовости

Футболисты «Уфы» сдали повторный тест на COVID-19

сегодня, 10:04

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что футболисты, тренерский и административный штаб клуба прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.

Также отмечается, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю.

Ранее стали известны результаты первого тестирования

Все новости
Главный тренер «Крыльев Советов» Божович прибыл в Самару
Сегодня, 11:42 Комментарии5
Легионеры «Крыльев Советов» прибудут в Самару сегодня
Вчера, 12:27 Комментарии3
Источник: Владикавказский «Спартак» будет расформирован
Вчера, 04:58 Комментарии15
У тренера вратарей «Оренбурга» выявлен коронавирус
22 мая Комментарии13
Легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле остался дома
21 мая Комментарии47
«Долгопрудный» и «Олимп» приняли решение об объединении
21 мая Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
wigbor
wigbor
сегодня в 12:16
Удачи!
Alpribas
Alpribas
сегодня в 10:59
Здоровья всем.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:06
Главное всем хороших результатов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100