Футболисты «Уфы» сдали повторный тест на COVID-19

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сегодня, 10:04

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что футболисты, тренерский и административный штаб клуба прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.

Также отмечается, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю.

Только что футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.



Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю. pic.twitter.com/q4xU3cJAE1 — ФК УФА (@UfaFc) May 24, 2020

Ранее стали известны результаты первого тестирования.