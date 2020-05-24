Футболисты «Уфы» сдали повторный тест на COVID-19

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что футболисты, тренерский и административный штаб клуба прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.
Также отмечается, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю.
Только что футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.— ФК УФА (@UfaFc) May 24, 2020
Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю. pic.twitter.com/q4xU3cJAE1
Ранее стали известны результаты первого тестирования.