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Все легионеры «Ахмата» сдали отрицательные тесты на наличие COVID-19

сегодня, 16:02

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что все легионеры, которые недавно прибыли в Россию, сдали тесты на наличие коронавируса.

Тесты дали отрицательный результат. В настоящее время все игроки находятся на карантине.

Напомним, что ранее все местные игроки «Ахмата» также сдали тесты на коронавирус.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:11
С Кадыровым значит никто не общался.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:21
Сдали тесты нормально,теперь карантин и играть.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 16:15
Теперь от пердива будут отбиваться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:09
У Кадырова особо не забалуешь. .
VIPded
VIPded
сегодня в 16:08
Замечательно. Всем Здоровья!!!
G12ridul
G12ridul
сегодня в 16:08
А тренер?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:05
это хорошо. здоровье понадобится ))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:05
Если верить сторонним сайтам, то надо пару поменять местами
Eddja
Eddja
сегодня в 16:03
Зоровья всем в команде.
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