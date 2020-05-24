Все легионеры «Ахмата» сдали отрицательные тесты на наличие COVID-19

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Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что все легионеры, которые недавно прибыли в Россию, сдали тесты на наличие коронавируса.

Тесты дали отрицательный результат. В настоящее время все игроки находятся на карантине.

«Тесты на COVID-19 иностранных футболистов грозненцев, находившихся за границей после приостановки чемпионата и вернувшихся на днях в расположение клуба, дали отрицательный результат. В настоящее время игроки находятся на карантине». pic.twitter.com/CEWStgrNx6 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) May 24, 2020

Напомним, что ранее все местные игроки «Ахмата» также сдали тесты на коронавирус.