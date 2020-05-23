Источник: Владикавказский «Спартак» будет расформирован

1590199090

сегодня, 04:58

Владикавказский «Спартак», занявший 16-е место в «Зоне Юг» ПФЛ , скорее всего, будет расформирован. Об этом рассказал источник из осетинского клуба.

В клубе давно финансовые проблемы. Можно сказать, что команды уже давно нет. Никаких подвижек, ребята занимались сами, по индивидуальной программе. Скорее всего, команды уже не будет, её переформируют. Но будет академия. Весь персонал клуба перенаправят в футбольную академию. Команду тоже расформируют, но какова будет их дальнейшая судьба – сказать сложно.

Напомним, во владикавказской «Алании» недавно опровергли слухи о том, что команду может возглавить Юрий Газзаев.