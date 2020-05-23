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Источник: Владикавказский «Спартак» будет расформирован

сегодня, 04:58

Владикавказский «Спартак», занявший 16-е место в «Зоне Юг» ПФЛ, скорее всего, будет расформирован. Об этом рассказал источник из осетинского клуба.

В клубе давно финансовые проблемы. Можно сказать, что команды уже давно нет. Никаких подвижек, ребята занимались сами, по индивидуальной программе. Скорее всего, команды уже не будет, её переформируют. Но будет академия. Весь персонал клуба перенаправят в футбольную академию. Команду тоже расформируют, но какова будет их дальнейшая судьба – сказать сложно.

Напомним, во владикавказской «Алании» недавно опровергли слухи о том, что команду может возглавить Юрий Газзаев.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:13
С такими результатами команда вряд ли нужна.
post-navigator
post-navigator ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 05:45
Грузинский спирт пусть в Европу льётся рекой.
Ведь грузия - це европа!
Впрочем, всё равно не тот спартак расформировали, который давно пора :)
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 05:34
Опять?
Mangur
Mangur
сегодня в 05:11
Хороша команда была. Путин виноват.Перекрыл поставки грузинского спирта в Россию,финансирование кончилось. Жаль. Алания была великолепна.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:04
Жаль.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:01
Некогда славный клуб
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