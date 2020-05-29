Игало готов отказаться от контракта на £ 75 млн ради МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, права на которого принадлежат «Шанхай Шэньхуа», готов отказаться от многомиллионного контракта, предложенного китайским клубом.
Аренда 30-летнего форварда в МЮ истекает на этих выходных, но стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако «Шанхай Шэньхуа» рассчитывает на нигерийского форварда и готов предложить ему новое трёхлетнее соглашение с ежегодной зарплатой в 25 млн фунтов, утверждает источник. Отмечается, что Игало откажется от улучшенного контракта, так как хочет продолжить карьеру в манчестерском клубе.
Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» готов продлить срок аренды Игало в МЮ до конца нынешнего сезона в АПЛ.