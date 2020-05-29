Игало готов отказаться от контракта на £ 75 млн ради МЮ

1590724227

29 мая 2020, 06:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» , права на которого принадлежат «Шанхай Шэньхуа», готов отказаться от многомиллионного контракта, предложенного китайским клубом.

Аренда 30-летнего форварда в МЮ истекает на этих выходных, но стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако «Шанхай Шэньхуа» рассчитывает на нигерийского форварда и готов предложить ему новое трёхлетнее соглашение с ежегодной зарплатой в 25 млн фунтов, утверждает источник. Отмечается, что Игало откажется от улучшенного контракта, так как хочет продолжить карьеру в манчестерском клубе.