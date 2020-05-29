Top.Mail.Ru
Игало готов отказаться от контракта на £ 75 млн ради МЮ

29 мая 2020, 06:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, права на которого принадлежат «Шанхай Шэньхуа», готов отказаться от многомиллионного контракта, предложенного китайским клубом.

Аренда 30-летнего форварда в МЮ истекает на этих выходных, но стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако «Шанхай Шэньхуа» рассчитывает на нигерийского форварда и готов предложить ему новое трёхлетнее соглашение с ежегодной зарплатой в 25 млн фунтов, утверждает источник. Отмечается, что Игало откажется от улучшенного контракта, так как хочет продолжить карьеру в манчестерском клубе.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» готов продлить срок аренды Игало в МЮ до конца нынешнего сезона в АПЛ.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 мая 2020 в 14:22
Погба крутит пальцем у виска... Отцы Месси и Неймара со смеху лопаются.
galem72
galem72
29 мая 2020 в 11:48
Как можно всерьёз обсуждать дейлистаровский бред?
Судья Иванов
Судья Иванов
29 мая 2020 в 11:48
Хочет играть в футбол.
Брулин
Брулин
29 мая 2020 в 09:38
Если закон о въезде иностранцев в Китай не отменят ещё несколько месяцев, шансы выкупить Игало, миллионов за 10, становятся реальными
КЭТиК
КЭТиК
29 мая 2020 в 08:06
Просто надоело жить в Китае, даже за большие деньги.
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
29 мая 2020 в 08:05
Скорее нет, чем да.. Просто хочет в АПЛ.
mihaluch
mihaluch
29 мая 2020 в 07:49
Ну хочет человек в МЮ.
Mekail
Mekail
29 мая 2020 в 07:32
Если есть такое желание нужно от чего то отказаться...
shlomo
shlomo
29 мая 2020 в 07:15
Нужно оставаться в МЮ...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
29 мая 2020 в 07:14
Будет хороший трансфер на пару лет
VAN ARM
VAN ARM
29 мая 2020 в 07:14
знает что получит больше)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 мая 2020 в 06:51
Значит хочет в МЮ...
beefs
beefs
29 мая 2020 в 06:51
Это уже что то новенькое...
