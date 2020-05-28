«Наполи» готов отдать за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» требует 30 млн
«Наполи» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Зенита» , сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «адзурри» готовы заплатить за иранского форварда 25 млн евро, в свою очередь «Зенит» настаивает на 30 млн евро. Отмечается, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли уверен в успехе сделки.
Недавно и сам Азмун отреагировал на слухи об интересе «Наполи».
