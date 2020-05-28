Top.Mail.Ru
«Наполи» готов отдать за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» требует 30 млн

28 мая 2020, 17:24

«Наполи» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «адзурри» готовы заплатить за иранского форварда 25 млн евро, в свою очередь «Зенит» настаивает на 30 млн евро. Отмечается, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли уверен в успехе сделки.

Недавно и сам Азмун отреагировал на слухи об интересе «Наполи».

war4ar
war4ar
29 мая 2020 в 07:40
Можно спокойно отдавать , он и 25 не стоит. С азмуном Зенит вряд ли чего то добьётся в Европе , нападающий настроения без характера. За вырученные деньги можно подыскать получше в той же Бразилии или даже в Европе талантливого молодого. Лучше бы Зениту мотивацию для Дзюбы сохранить , чем удержать Азмуна. Вообще по пошедшему евро сезону стало ясно , что для любого футболиста из РФПЛ красная цена 12-15 млн. У Зенита деньги точно будут , ещё доходы от лч , мб добавят ещё и найдут куда серьезнее игрока чем Азмун
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 мая 2020 в 01:31
Зенит сейчас не в том составе чтоб устраивать распродажу.....
Удачи,конечно Сердару....но...
Что то не весело....
9wdnaj55g8qj
9wdnaj55g8qj
29 мая 2020 в 00:14
Иранский отток 2
oFANATo
oFANATo
28 мая 2020 в 22:18
Главное что бы не как Сутормина за 50 тыс.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
28 мая 2020 в 21:55
Не переживай, Кокорин из Сочи вернётся. Всё к этому идёт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 мая 2020 в 21:32
Когда Зенит покупал у Рубина Азмуна, в условиях сделки было, что при продажи футболиста зенитовцами, Рубин будет иметь проценты от продажи. Возможно, это тоже влияет на указанную цену Зенита.
praporchik zadov
praporchik zadov
28 мая 2020 в 20:36
Стоит продать...он не стоит 25 лямов…
Есть напы РФПЛ сильнее его...
Caniggia
Caniggia
28 мая 2020 в 20:22
Отдавайте за 25, идиоты, пока иранец окончательно не деградировал в Зените и не стал стоить тысяч 300 евро.
Zenit_84
Zenit_84
28 мая 2020 в 19:54
Просите 30
Footbolista
Footbolista ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
28 мая 2020 в 19:38
Сказали 25...значит 20...это юг Италии)...
Верг
Верг ответ Санчо Панса (раскрыть)
28 мая 2020 в 19:25
там в каждой стране есть по месси, вон например реал приобрел японского месси, и он играет сейчас за мальорку, обкатывается
112910415
112910415
28 мая 2020 в 19:12
сговорятся, однако
Z. Kramer
Z. Kramer
28 мая 2020 в 18:59
Наполи хотели за 2.5 млн., тут просто ошибка.
ДАША Д
ДАША Д
28 мая 2020 в 18:30
Тут уж до сделки недалеко.
VAN ARM
VAN ARM
28 мая 2020 в 18:30
нужно отдавать пока дают))))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
28 мая 2020 в 18:28
За 25 надо соглашаться конечно, игрок не стоит подобной суммы, какие бы ему достижения не приписывали, хотя поторговаться до 30 вполне можно.
Санчо Панса
Санчо Панса
28 мая 2020 в 18:03
И Сердар стоит этих 30 млн евро! Недаром же его называет иранским "Месси".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 мая 2020 в 18:00
Зенитовцы рискуют). Если Сердар травмируется, то будут баклана белые крылья. В нынешней ситуации, это может произойти, как два пальца об асфальт. Азмун, это не астронавт Дзю со своей лунной походкой по полю.
Отличный шанс для напа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
28 мая 2020 в 17:49
В Зените могут и за 10 отдать, а потом объявят, что 50 получили. Газовый менеджмент называется
LOpp
LOpp
28 мая 2020 в 17:49
В итоге уйдет за 15 млн
Nevastol
Nevastol
28 мая 2020 в 17:49
Прродавать все равно нужно.
Eddja
Eddja
28 мая 2020 в 17:44
Нужно 30 требовать.
drug01
drug01
28 мая 2020 в 17:36
Минимум 40 надо брать
Брулин
Брулин
28 мая 2020 в 17:27
Лучше 25 сейчас, чем потом за бесплатно уйдёт
