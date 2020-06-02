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Журналист: «Кикнадзе уже давно знаком с Лосюком»

вчера, 18:11

Журналист Дмитрий Зимин рассказал о приходе в «Локомотив» Андрея Лосюка, который занимает должность скаута в московском клубе. Недавно появились слухи, что Лосюк на деле выполняет работу спортивного директора.

Люди, близкие к «Локо», знали, что в момент, когда Кикнадзе приглашал Лосюка, он проговаривал в клубе одну и ту же краткую выжимку — что они давно знакомы, что по приглашению Кикнадзе Лосюк и презентовал Wyscout на стадионе «Локо» и что они учились вместе (то ли в школе, то ли в университете). Что у них также были другие совместные бизнес-дела, словом, презентовал как своего близкого приятеля, но при этом и большого профессионала.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:31
стая товарищей
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:18
Этот большой професионал развалит команду.
Doktor S
Doktor S
вчера в 18:15
Прфессионал уровня Кикнадзе. Гнать надо вон.
shlomo
shlomo
вчера в 18:11
Все они мазаны одним миртом....
Danrog
Danrog
вчера в 18:11
У Кика своя мафия.
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