Журналист: «Кикнадзе уже давно знаком с Лосюком»

Журналист Дмитрий Зимин рассказал о приходе в «Локомотив» Андрея Лосюка, который занимает должность скаута в московском клубе. Недавно появились слухи, что Лосюк на деле выполняет работу спортивного директора.

Люди, близкие к «Локо», знали, что в момент, когда Кикнадзе приглашал Лосюка, он проговаривал в клубе одну и ту же краткую выжимку — что они давно знакомы, что по приглашению Кикнадзе Лосюк и презентовал Wyscout на стадионе «Локо» и что они учились вместе (то ли в школе, то ли в университете). Что у них также были другие совместные бизнес-дела, словом, презентовал как своего близкого приятеля, но при этом и большого профессионала.