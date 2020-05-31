Конфликты Артёма Дзюбы: Федун, «усы», фанаты и легенда «Зенита»

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31 мая 2020, 21:40

Очередная стычка Артёма привела к последствиям. О скандалах в жизни футболиста – на «Соккер.ру».

Дзюба как подорожник, растущий через дорогу от Чернобыльской АЭС – не рекомендуем прикладывать к ранам в качестве лекарства. Артём всегда был мастером найти конфликты на ровном или кривом месте. В его карьере их было много, войны разные, но влияли на судьбы российских команд и карьеру самого Дзюбы, поэтому интересные.

Дзюба vs Карпин

В одной комнате их лучше не оставлять, может случиться драка. Но кто знает, как развернулась бы судьба того «Спартака», если бы молодой Дзюба играл так, как в «Зените» в зрелом возрасте? Может, стали бы вместе с Карпиным чемпионами в Москве? Но у наставника форвард не заиграл. Не снимаем вину с тренера – подход не нашел, но представьте себе, какие фокусы Артём выкидывал, что Валерий Георгиевич обрадовался следующему конфликту и скандалу в списке.

Итог: Дзюба ушел из «Спартака» в аренду, Карпин с самого начала не был личным фанатом Артёма.

Дзюба vs Быстров

Изделие номер 23, украденный кошелек – эта история заслуживает более подробного описания, и это уже было сделано не так давно, когда бывший игрок «Спартака» Ковач напомнил о том скандале. А если коротко, то у Быстрова и Дзюбы уже был конфликт, потом они играли в карты, и у Владимира исчез то ли выигрыш, то ли просто рубли из кошелька. Начали искать – нашли у Дзюбы.

Итог: Артёма начали называть «крысой» напарники в раздевалке, он ушел из «Спартака» в аренду.

Дзюба vs Эмери

Дети лимита против иностранных наставников – отдельная история. Российские футболисты нового поколения часто ненавидят тренеров, они видят отношение к ним руководства большинства клубов и считают обслуживающим персоналом. Эмери не смог взять «Спартак» в ежовые рукавицы – не его метод, и Артём вылез наставнику на голову, на всю Россию назвав «тренеришкой». Проигрывали футболисты – отдувался испанец. Кстати, в этой истории Карпин и Дзюба стали ситуативными союзниками. Игроки слили наставника, а гендиректор возглавил команду.

Итог: испанский наставник покинул «Спартак», но и Дзюба не козырнул стабильностью.

Дзюба vs Федун

Леонид Арнольдович в дни того конфликта поделился искренним мнением:

Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это тот человек, который из-за копейки удавит всех своих родных. Хочет получать, как Халк, но не играет, как Халк.

Очень жестко, но Федун знает Дзюбу лично, давно и лучше, чем любой журналист или фанат. Вот такое мнение оставил Артём во время неудачных переговоров по новому соглашению со «Спартаком». Оскорблять Федуна форвард не решился, но бурчал, что владелец «Спартака» не любит воспитанников клуба, что неправда. А вот Челоянцу досталось – Дзюба обвинял его в желании выжить себя из клуба в интересах Мовсисяна.

Итог: «Спартак» выиграл чемпионство раньше, чем Дзюба, но душить родню Артёму не нужно – в «Зените» щедро платят.

Дзюба vs Черчесов

Тренер заявлял, что ему не нужен «тяжелый форвард», то есть Дзюба, а сцепились они, когда Артём ссылался на травму перед спаррингом сборной и не сыграл. А затем Дзюба с Кокориным устроили показ «усов», веселились после поражения России на Кубке Конфедераций. Понятно, что в честь Черчесова была акция, ведь Станислав Саламович игнорировал нападающих. В итоге на ЧМ -18 должен был ехать Александр – заиграл в «Зените», но затем травмировался, а Дзюба раскрылся в аренде в «Арсенале». Редкий конфликт в карьере форварда, где нет пострадавших – Артём сыграл на ЧМ -18.

Итог: Черчесов подружился с Дзюбой, сделав капитаном сборной, хотя те «усы» припоминал.

Дзюба vs Манчини

Уже после конфликта с Черчесовым, но еще до того, как форвард и тренер помирились – возможно, не обошлось без вмешательства Мутко, у Артёма возник еще один серьезный конфликт с главным тренером. Дзюба позже заявил, что Манчини «вообще не тренер» на том основании, что Роберто не изучал РПЛ и соперников. Тут Артём прав – итальянец решил просто заработать в «Зените», но и Дзюба не пай-мальчик – играл при этом тренере паршиво.

Итог: оба ушли из «Зенита» по очереди, но Дзюба лишь в аренду и вернулся.

Дзюба vs фанаты

Артём называл фанатов «Спартака» «сектантами». А еще называл хорошими только тех, которые ему не свистели. Но нельзя использовать доступ к власти ради мести. Фанаты «Спартака», которые приехали на поединок «Зенита», не были поименно теми, кто посылал Дзюбу на матче сборной в Сан-Марино. Никто не искал списки людей, что летали на выезд, никто не разбирался. Поговаривают, Артём устроил истерику – мол, «Зенит» не защищает лидера, и после этого перед дерби пострадали фанаты «Спартака» в случайном порядке. Правда или нет – не знаю, но конфликт ужасный и незавершенный, поставлен на паузу.

Итог: петербургские полицейские после скандала в Сан-Марино отыгрались на рядовых фанатах «Спартака». За задержанных заступились даже клубы-враги, а Дзюба промолчал.

Дзюба vs Уткин

Зачем сцепились? От скуки, наверное. Уткин четко улавливает потребности фанатов, поэтому троллит Дзюбу ровно тогда, когда Артёма начинает ненавидеть толпа. Издевается со знанием дела, нападающему лучше не продолжать словесные перепалки с тяжеловесом в этом деле – Уткин в сто раз сильнее в споре и выборе аргументов. Пока Дзюба только прошелся по бездетности Василия, но это тупой переход на личное. Артёму не хватает интеллекта для такой перепалки на равных.

Итог: Уткин побеждает. Пока называет «Зенит» «империей зла», а Дзюбу – «бумажным солдатом без воли и характера», этот конфликт будет тлеть.

Дзюба vs Малафеев

Малафеев спустя 25 лет ушел из «Зенита». Сначала был в качестве вратаря, а потом на руководящих должностях. Ушел явно с конфликтом, на момент написания этих строк официальный твиттер клуба даже не попрощался с Вячеславом, смотрится некрасиво. Одна из основных причин, почему Малафеева сначала отстранили от реальной работы, а потом убрали – давний конфликт с Дзюбой. Артём ему руки не подавал давно, обиделся за перепалки времен Манчини. Разумеется, как почти во всех случаях, «враг» форварда сам не без греха – о классе менеджера Малафеева рассказывают разное, не был успешен, как ван дер Сар в «Аяксе». Однако показательно, что Артём и с Вячеславом успел сцепиться – мастер находить конфликты. И что важно для общего резюме историй, ни в одном из случаев Дзюбиньо не признавал, что был неправ, перегибал палку или неграмотно себя повел.

Итог: Малафеев предсказуемо покинул «Зенит». Не только из-за конфликта с Дзюбой, но воспитанник «Спартака» для петербуржцев сейчас намного важнее.