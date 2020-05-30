Президент «Брешии» отказался разговаривать с Балотелли

1590823739

30 мая 2020, 10:28

Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Брешии» в пятницу пытался встретиться с президентом клуба .

Напомним, что недавно форвард намеренно пропускал тренировки команды, из-за этого руководство клуба в резкой форме раскритиковало игрока. «Брешиа» решила досрочно разорвать с футболистом контракт из-за дисциплинарных нарушений футболиста.

Отмечается, что в пятницу Балотелли посетил офис президента клуба, прождал там полчаса, однако получил отказ на беседу от Челлино.