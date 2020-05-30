Top.Mail.Ru
Президент «Брешии» отказался разговаривать с Балотелли

30 мая 2020, 10:28

Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Брешии» Марио Балотелли в пятницу пытался встретиться с президентом клуба Массимо Челлино

Напомним, что недавно форвард намеренно пропускал тренировки команды, из-за этого руководство клуба в резкой форме раскритиковало игрока. «Брешиа» решила досрочно разорвать с футболистом контракт из-за дисциплинарных нарушений футболиста. 

Отмечается, что в пятницу Балотелли посетил офис президента клуба, прождал там полчаса, однако получил отказ на беседу от Челлино.

112910415
31 мая 2020 в 19:39
пора и власть употребить !
ballak144
ballak144
30 мая 2020 в 10:37
ука, чувствую манишки не подошли, вот и пропускает
VAN ARM
VAN ARM
30 мая 2020 в 10:35
решили делайте))) зачем клоунаду устраивать))
