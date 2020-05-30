Глушаков хочет обратно в «Спартак». Очень важный трансфер

Цорн не ведет переговоры с Денисом, но это не значит, что футболист не вернется в Москву.
Сразу несколько источников сообщили, что Глушаков получил одобрение своей идеи – вернуться в «Спартак» летом. Похоже на вброс, и понятно, почему Цорн использовал в разговоре со Sport24 клише из дипломатии вместо отрицания: «Мы не ведем переговоры с Глушаковым».
А «мы» это кто? Сейчас не ведете или вообще не собираетесь? Да, Цорну и Тедеско такой футболист в команде не нужен. Томас сделал все, чтобы Денис ушел, хотя Федун в интервью заявлял, что Глушаков, по его мнению, стал «жертвой агентов, которые пытались его уничтожить».
Владелец «Спартака» жалел Дениса, заявив, что у того возникли «гигантские проблемы в спорте, в бизнесе, в семье». В ответ в декабре 2019 года хавбек назвал Федуна «святым человеком», обмен любезностями состоялся давно. И когда Цорн говорит, что «мы не ведем переговоры», то это никак не меняет расклад.
Глушаков напрашивается в «Спартак». И чтобы трансфер свободного агента состоялся, Денису достаточно получить одобрение одного человека. А протаскивали в московском клубе и более глупые сделки. Плюс матчи в лучшем случае с редкими зрителями дают свободу. «Локомотив» уволил Семина во времена, когда фанаты не могут организовать серьезную акцию протеста.
Если для Федуна полузащитник Глушаков – «жертва заговора», а тысячи фанатов «Спартака» являлись участниками «заказной кампании», то пожившего человека вы не переубедите. Любой аргумент встретят одинаково: Глушаков — свой, помог выиграть титул, за него заступался коллектив, причем довольно долго.
Плохо играет в футбол? Не аргумент, в «Спартаке» многие играют плохо. Личное важнее профессионального. А хозяину клуба столько раз злые трибуны говорили, что делать, а чего нельзя, что сейчас может сработать психология. В голове президента в последние недели проскакивали разные мысли. Не было гарантии, а походить по границе – особый момент для человека.
После подобного стресса, иногда даже незаметного, люди склонны к необычным решениям. И хотя Цорн костьми ляжет против, один приказ – Томас отойдет в сторону, а Глушаков получит футболку «Спартака». Все ваши аргументы наперед понятны. Да, Денису «красно-белые» нужны в тысячу раз сильнее, чем клубу – футболист. Эти слухи вообще похожи на попытку раскрутить «Ахмат» на новый контракт.
Но учтите еще один уровень сделки. Кому выгодно глобально? Агенты российских футболистов очень боятся успеха связки Тедеско-Цорн. Будут новые правила, страдают дети лимита. Достаточно Максименко, Кутепова и Джикии в основе, чтобы вписаться. А поскольку «Спартаку» могут понадобиться деньги, если УЕФА не заморозит «фэйр-плей», то не исключено, что с дорогими мастерами, вроде Жиго.
И вот тут выходим на аргументацию, которую используют лоббисты возвращения Глушакова в «Спартак». Если Умяров пока не тянет, Крал нестабилен и тоже может уйти, если москвичам поступит хорошее предложение из АПЛ, Бакаев недавно в центре, а играет выше, как и Тиль, то разве не нужен еще один опытный хавбек? А поскольку Федун заявил «будем выживать», то свободный агент подходит, как Широков или Еременко раньше.
Еще одним аргументом может стать нехватка опытных людей, вроде Жиго, которые ведут коллектив. «Спартак» — одна из самых юных команд РПЛ, но задачу не выполняет, далеки от зоны ЛЧ. Вот еще одна причина вернуть Глушакова. Наконец, кто вам сказал, что Дениса ненавидят или не хотят видеть в клубе сами футболисты «Спартака»? Даже в дубле его сразу определили главным.
Футболисты «красно-белых» выбрали его капитаном при Каррере – и голосование стало роковым для Массимо, ведь Федун увидел, что российские игроки за Глушакова. Сейчас каждый понимает, что Денис не тянет, ведь не нужен аутсайдеру РПЛ. Но здесь психологически объяснимые парадоксы. Федуну трибуны высказали слишком много плохого, чтобы не было ответной реакции.
Как ответить? Например, оставляя Кононова до последнего. А теперь – вернув Глушакова. Не обязательно тут сознательная вредность, но вспомните о понятии «буллинг». К Федуну, хотя он — президент клуба и миллиардер, некоторые фанаты «Спартака» относятся так, словно они одноклассники. И с Кононовым травля в конце перешагнула черту осмысленности.
Если высшее руководство «Спартака» захочет показать Цорну его место, а параллельно – всем фанатам, что выступали против Глушакова, и по версии Федуна эта реакция якобы была спровоцирована заговором, какое решение ждете? Протестное. Ни один аргумент не сработает, даже о возрасте. Вам скажут, что Игорь Денисов в 34 года выиграл чемпионат России, а Игнашевич побеждал в 37 лет, оба были важными для «Локомотива» и ЦСКА.
Кстати, если думаете, что руководство «Зенита» ни разу не порывалось вернуть бедняжку Дениса в лоно петербуржской семьи – ошибаетесь. Менеджменту и тренерам клуба приходилось убеждать тех, у кого право на любое решение, что это плохая идея. Так что Глушаков определил цель на лето – вернуться в «Спартак», закинул удочки. И на его стороне играют люди, которым Тедеско – перепек горла, то есть футболисты запаса и их агенты.
Цорн однозначно против возвращения, ведь сам выжил Дениса из команды, как и Дмитрия Комбарова. А вот позиция Федуна – загадка. В один день может заявить, что никакого Глушакова не будет, «сбитый летчик», а через неделю – передумать. Учтите, что советников у президента «Спартака» всегда было слишком много. Есть не только брат Андрей, а куча разных фанатов и ветеранов, вроде актера Ефремова.
Последний уже заявил, что ему было неприятно видеть, как группа «озверевших фанатов» выжила из команды «профессионала высокого уровня». Вы думаете, что болельщиков в клубе считают в этой истории хорошими, а Глушакова – плохим? Надо четко понимать, что зрители и люди, чье мнение учитывается, живут на разных планетах. На той планете против Дениса был заговор агентов, там были некие «озверевшие фанаты».
И между планетами нет прямой связи. Плевать руководство РЖД хотело на мнение фанатов «Локомотива» об отставке Семина – решение приняли, утритесь. И плевать владельцам «Спартака», нравится ли толпе Глушаков. Хозяин – барин. Есть возможность подписать контракт с Денисом назло всем, кого боссы «красно-белых» с радостью променяют в будущем на богатых глорихантеров из новостроек вокруг «Открытие Арены».
А поскольку у ультрас не будет полноценного доступа на стадион, то именно сейчас идеальный момент для контроверсионного трансфера. Плюс Денис из тех, кто еще и гол раз в год забьет, причем «Зениту», и вам скажут – посмотрите, как положительно влияет, ничего вы в футболе не смыслите. Все это уже проходили, а в конце выиграют те, кто кровно заинтересован в попадании Глушакова в «Спартак» — агенты российских футболистов.
Мечтают, чтобы в клубе появился человек, способный слить иностранного тренера. А у наставника и так шаткие позиции. И где отставка молодого тренера – недалеко до ухода Цорна и возвращения любителей российских футболистов. «Спартак» дорого заплатил, чтобы убрать из клуба таких персон, но если наивно полагаете, что «Спартак» неспособен вернуть Глушакова – плохо знаете клуб.
А конфликт экс-капитана и Тедеско неизбежен. Ведь тут как с Широковым и Якином – Денис не будет считать Доменико, который примерно его возраста, «похожим на главного тренера», как раньше не считал Карреру – помощника Конте. Пока видим явный интерес самого Дениса – вернуться в «Спартак». А Цорн уже публично высказался против, Томасу хватает кошмаров наяву, а подсунули еще один.
Но шансы всегда пятьдесят на пятьдесят, когда достаточно переубедить одного человека. Окружение и разные посредники многократно подталкивали к решениям, что вредили «Спартаку». Этот трансфер именно сейчас слишком легко организовать из-за пандемии и финансового кризиса, что не позволит «Спартаку» разбрасываться деньгами, а фанатам — протестовать.
В лучшем случае завершится ничем — местом Дениса на скамейке с хорошей зарплатой, в худшем – катастрофой, развалом коллектива и отставкой тренера. Да, возвращение Глушакова – ошибка, нельзя прогибать клуб под игрока, который ставил себя выше, но человек, принимающий решение, с большей симпатией относится к Денису, чем к «озверевшим фанатам».
Нулевой менеджмент
Нулевой менеджмент