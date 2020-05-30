Глушаков хочет обратно в «Спартак». Очень важный трансфер

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вчера, 18:00

Цорн не ведет переговоры с Денисом, но это не значит, что футболист не вернется в Москву.

Сразу несколько источников сообщили, что Глушаков получил одобрение своей идеи – вернуться в «Спартак» летом. Похоже на вброс, и понятно, почему Цорн использовал в разговоре со Sport24 клише из дипломатии вместо отрицания: «Мы не ведем переговоры с Глушаковым».

А «мы» это кто? Сейчас не ведете или вообще не собираетесь? Да, Цорну и Тедеско такой футболист в команде не нужен. Томас сделал все, чтобы Денис ушел, хотя Федун в интервью заявлял, что Глушаков, по его мнению, стал «жертвой агентов, которые пытались его уничтожить».

Владелец «Спартака» жалел Дениса, заявив, что у того возникли «гигантские проблемы в спорте, в бизнесе, в семье». В ответ в декабре 2019 года хавбек назвал Федуна «святым человеком», обмен любезностями состоялся давно. И когда Цорн говорит, что «мы не ведем переговоры», то это никак не меняет расклад.

Глушаков напрашивается в «Спартак». И чтобы трансфер свободного агента состоялся, Денису достаточно получить одобрение одного человека. А протаскивали в московском клубе и более глупые сделки. Плюс матчи в лучшем случае с редкими зрителями дают свободу. «Локомотив» уволил Семина во времена, когда фанаты не могут организовать серьезную акцию протеста.

Если для Федуна полузащитник Глушаков – «жертва заговора», а тысячи фанатов «Спартака» являлись участниками «заказной кампании», то пожившего человека вы не переубедите. Любой аргумент встретят одинаково: Глушаков — свой, помог выиграть титул, за него заступался коллектив, причем довольно долго.

Плохо играет в футбол? Не аргумент, в «Спартаке» многие играют плохо. Личное важнее профессионального. А хозяину клуба столько раз злые трибуны говорили, что делать, а чего нельзя, что сейчас может сработать психология. В голове президента в последние недели проскакивали разные мысли. Не было гарантии, а походить по границе – особый момент для человека.

После подобного стресса, иногда даже незаметного, люди склонны к необычным решениям. И хотя Цорн костьми ляжет против, один приказ – Томас отойдет в сторону, а Глушаков получит футболку «Спартака». Все ваши аргументы наперед понятны. Да, Денису «красно-белые» нужны в тысячу раз сильнее, чем клубу – футболист. Эти слухи вообще похожи на попытку раскрутить «Ахмат» на новый контракт.

Но учтите еще один уровень сделки. Кому выгодно глобально? Агенты российских футболистов очень боятся успеха связки Тедеско-Цорн. Будут новые правила, страдают дети лимита. Достаточно Максименко, Кутепова и Джикии в основе, чтобы вписаться. А поскольку «Спартаку» могут понадобиться деньги, если УЕФА не заморозит «фэйр-плей», то не исключено, что с дорогими мастерами, вроде Жиго.

И вот тут выходим на аргументацию, которую используют лоббисты возвращения Глушакова в «Спартак». Если Умяров пока не тянет, Крал нестабилен и тоже может уйти, если москвичам поступит хорошее предложение из АПЛ , Бакаев недавно в центре, а играет выше, как и Тиль, то разве не нужен еще один опытный хавбек? А поскольку Федун заявил «будем выживать», то свободный агент подходит, как Широков или Еременко раньше.

Еще одним аргументом может стать нехватка опытных людей, вроде Жиго, которые ведут коллектив. «Спартак» — одна из самых юных команд РПЛ , но задачу не выполняет, далеки от зоны ЛЧ . Вот еще одна причина вернуть Глушакова. Наконец, кто вам сказал, что Дениса ненавидят или не хотят видеть в клубе сами футболисты «Спартака»? Даже в дубле его сразу определили главным.

Футболисты «красно-белых» выбрали его капитаном при Каррере – и голосование стало роковым для Массимо, ведь Федун увидел, что российские игроки за Глушакова. Сейчас каждый понимает, что Денис не тянет, ведь не нужен аутсайдеру РПЛ . Но здесь психологически объяснимые парадоксы. Федуну трибуны высказали слишком много плохого, чтобы не было ответной реакции.

Как ответить? Например, оставляя Кононова до последнего. А теперь – вернув Глушакова. Не обязательно тут сознательная вредность, но вспомните о понятии «буллинг». К Федуну, хотя он — президент клуба и миллиардер, некоторые фанаты «Спартака» относятся так, словно они одноклассники. И с Кононовым травля в конце перешагнула черту осмысленности.

Если высшее руководство «Спартака» захочет показать Цорну его место, а параллельно – всем фанатам, что выступали против Глушакова, и по версии Федуна эта реакция якобы была спровоцирована заговором, какое решение ждете? Протестное. Ни один аргумент не сработает, даже о возрасте. Вам скажут, что Игорь Денисов в 34 года выиграл чемпионат России, а Игнашевич побеждал в 37 лет, оба были важными для «Локомотива» и ЦСКА .

Кстати, если думаете, что руководство «Зенита» ни разу не порывалось вернуть бедняжку Дениса в лоно петербуржской семьи – ошибаетесь. Менеджменту и тренерам клуба приходилось убеждать тех, у кого право на любое решение, что это плохая идея. Так что Глушаков определил цель на лето – вернуться в «Спартак», закинул удочки. И на его стороне играют люди, которым Тедеско – перепек горла, то есть футболисты запаса и их агенты.

Цорн однозначно против возвращения, ведь сам выжил Дениса из команды, как и Дмитрия Комбарова. А вот позиция Федуна – загадка. В один день может заявить, что никакого Глушакова не будет, «сбитый летчик», а через неделю – передумать. Учтите, что советников у президента «Спартака» всегда было слишком много. Есть не только брат Андрей, а куча разных фанатов и ветеранов, вроде актера Ефремова.

Последний уже заявил, что ему было неприятно видеть, как группа «озверевших фанатов» выжила из команды «профессионала высокого уровня». Вы думаете, что болельщиков в клубе считают в этой истории хорошими, а Глушакова – плохим? Надо четко понимать, что зрители и люди, чье мнение учитывается, живут на разных планетах. На той планете против Дениса был заговор агентов, там были некие «озверевшие фанаты».

И между планетами нет прямой связи. Плевать руководство РЖД хотело на мнение фанатов «Локомотива» об отставке Семина – решение приняли, утритесь. И плевать владельцам «Спартака», нравится ли толпе Глушаков. Хозяин – барин. Есть возможность подписать контракт с Денисом назло всем, кого боссы «красно-белых» с радостью променяют в будущем на богатых глорихантеров из новостроек вокруг «Открытие Арены».

А поскольку у ультрас не будет полноценного доступа на стадион, то именно сейчас идеальный момент для контроверсионного трансфера. Плюс Денис из тех, кто еще и гол раз в год забьет, причем «Зениту», и вам скажут – посмотрите, как положительно влияет, ничего вы в футболе не смыслите. Все это уже проходили, а в конце выиграют те, кто кровно заинтересован в попадании Глушакова в «Спартак» — агенты российских футболистов.

Мечтают, чтобы в клубе появился человек, способный слить иностранного тренера. А у наставника и так шаткие позиции. И где отставка молодого тренера – недалеко до ухода Цорна и возвращения любителей российских футболистов. «Спартак» дорого заплатил, чтобы убрать из клуба таких персон, но если наивно полагаете, что «Спартак» неспособен вернуть Глушакова – плохо знаете клуб.

А конфликт экс-капитана и Тедеско неизбежен. Ведь тут как с Широковым и Якином – Денис не будет считать Доменико, который примерно его возраста, «похожим на главного тренера», как раньше не считал Карреру – помощника Конте. Пока видим явный интерес самого Дениса – вернуться в «Спартак». А Цорн уже публично высказался против, Томасу хватает кошмаров наяву, а подсунули еще один.

Но шансы всегда пятьдесят на пятьдесят, когда достаточно переубедить одного человека. Окружение и разные посредники многократно подталкивали к решениям, что вредили «Спартаку». Этот трансфер именно сейчас слишком легко организовать из-за пандемии и финансового кризиса, что не позволит «Спартаку» разбрасываться деньгами, а фанатам — протестовать.

В лучшем случае завершится ничем — местом Дениса на скамейке с хорошей зарплатой, в худшем – катастрофой, развалом коллектива и отставкой тренера. Да, возвращение Глушакова – ошибка, нельзя прогибать клуб под игрока, который ставил себя выше, но человек, принимающий решение, с большей симпатией относится к Денису, чем к «озверевшим фанатам».