«Сельта» пригласила Якини на пост главного тренера

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини может перебраться в Испанию, сообщает портал Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, наставника «фиалок» на пост главного тренера приглашает «Сельта», с трудом сохранившая место в Ла Лиге. Отмечается, что сам Якини хочет остаться в нынешнем клубе.
А теперь к делу)
Ахахахахах, Якини никогда не тренировал Спартак) футбол посмотри хоть разок) и тот кто тебя лайкнул, тоже пусть посмотрит)
А теперь к делу)
Ахахахахах, Якини никогда не тренировал Спартак) футбол посмотри хоть разок) и тот кто тебя лайкнул, тоже пусть посмотрит)