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«Сельта» пригласила Якини на пост главного тренера

24 июля 2020, 09:11

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини может перебраться в Испанию, сообщает портал Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, наставника «фиалок» на пост главного тренера приглашает «Сельта», с трудом сохранившая место в Ла Лиге. Отмечается, что сам Якини хочет остаться в нынешнем клубе.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ blasgovest (раскрыть)
24 июля в 09:27
    МиХаХа
    МиХаХа
    24 июля в 09:14
    Шило на мыло поменяют.
    blasgovest
    blasgovest
    24 июля в 09:14
    После спартака тренер уже физрук.
    Cir Braun
    Cir Braun
    24 июля в 09:12
    Это не лучший вариант.
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