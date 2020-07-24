«Сельта» пригласила Якини на пост главного тренера

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24 июля 2020, 09:11

Главный тренер «Фиорентины» может перебраться в Испанию, сообщает портал Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, наставника «фиалок» на пост главного тренера приглашает «Сельта», с трудом сохранившая место в Ла Лиге. Отмечается, что сам Якини хочет остаться в нынешнем клубе.