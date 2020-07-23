Пришествие безумного гения. 7 вещей, которые привнесёт в АПЛ Бьелса

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сегодня, 18:00

Скорее бы нынешний сезон АПЛ завершился и начался следующий — с «Лидсом» и Марсело Бьелсой! «Соккер.ру» в нетерпении.

АПЛ — третий из «Большой пятерки» европейских чемпионатов, в котором скоро отметится мятежный футбольный гений Марсело Бьелса. Аргентинец по прозвищу Эль Локо работал в испанской Примере с «Эспаньолом» и «Атлетиком» из Бильбао, тренировал «Марсель» и «Лилль» во Франции. А еще он два дня считался тренером «Лацио», но к реальной работе так и не приступил. К чему готовиться поклонникам АПЛ , для которых Марсело Бьелса — невиданный аттракцион?

Холодильник вместо тренерской скамейки

Одни тренеры сидят в комфортных креслах на скамейке, другие любят смотреть за игрой от бровки, многие из них меряют техническую площадь шагами, словно львы в клетках, но у Бьелсы другой подход. Марсело предпочитает находиться у бровки, но и сидеть одновременно. Технически проблема решается благодаря мобильному холодильнику, который является и троном, и командный пунктом, интеллектуальным центром.

В АПЛ так еще никто не делал, так что в первых турах режиссеры трансляций матчей «Лидса» наверняка будут уделять немало времени кадрам с восседающим на волшебном ящике Бьелсой. Между прочим, причина столь необычного поведения банальна: аргентинец хочет находиться ближе к гуще игры, но ему тяжело долго оставаться на ногах из-за болей в спине, которые донимают Марсело десятилетиями.

Но с сумкой-холодильником тоже нужно соблюдать технику безопасности, о которой не подумал этот нерадивый работник «Марселя», поставивший на сиденье Бьелсы чашку с горячим кофе.

Leeds United have announced Marcelo Bielsa as their new head coach...



Let's hope no one leaves any boiling hot cups of coffee around 😂 pic.twitter.com/PaG9nSscsB — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 15, 2018

Шпионские войны

Все мы помним, как в прошлом английском сезоне громыхнул «шпионский скандал»: Марсело Бьелса отправил разведчика в графство Дербишир, чтобы тот из кустов понаблюдал за тренировками «Дерби». «Баранов» в ту пору тренировал Фрэнк Лэмпард, который был разгневан нарушением правил «фейр-плей» со стороны «Лидса», а Бьелса признал факт шпионажа, но не стал извиняться.

Тот «шпионский» матч Марсело выиграл 2:0, но в полуфинале Чемпионшипа «Дерби» оказался сильнее «Лидса», а Фрэнк Лэмпард при любом удобном случае «троллил» Бьелсу. В следующем сезоне это любопытное тренерское соперничество продолжится, а накануне матчей этих команд в Западном Лондоне могут появиться подозрительные фургоны и люди с биноклями.

Новая разновидность новичка АПЛ

Почти все команды, совершающие переход из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, в первом сезоне стремятся к единственной цели — не вылететь обратно. Поэтому играют примерно по одним и тем же лекалам вне зависимости от того, какой стиль помог им добиться промоушена. Компактные построения, ставка на низкий и средний блок, несколько проверенных на уровне АПЛ бойцов в составе, отработанные переходы из обороны в атаку.

Вот только маловероятно, что Марсело Бьелса обратится к конспектам Шона Дайча или Эдди Хоу (при всем уважении к этим специалистам). «Лидс» под руководством Эль Локо наплюет на свой статус новичка АПЛ и будет играть в свой футбол с высоким прессингом, наращиванием давления и интенсивным заполнением зон в последней трети поля. «Лидс» Бьелсы по смыслу имеет больше общего с «Тоттенхэмом» Почеттино, нежели с командами, которые в последних сезонах боролись за выживание в АПЛ .

100% результат против «Манчестер Юнайтед»

На многих стадионах Премьер-Лиги Марсело Бьелса побывает впервые, но самый принципиальный соперник «Лидса» уже встречал Эль Локо на своем пути. И тогда все закончилось печально для «красных дьяволов», чьи фанаты раскритиковали Маркуса Рэшфорда за добрые слова в адрес «павлинов».

Дело было так: в сезоне-2011/12 МЮ грандиозно опростоволосился в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе после «Бенфики» и «Базеля». В первом раунде плей-офф Лиги Европы манкунианцы прошли «Аякс», а в 1/8 финала нарвались на «Атлетик» Марсело Бьелсы, который выиграл в обоих матчах — 3:2 и 2:1. Сэр Алекс был в восторге от команды, в которой играли Фернандо Льоренте, Хави Мартинес, Икер Муньяин и будущий игрок МЮ Андер Эррера.

Новый виток дуэли с Пепом Гвардиолой

Когда Гвардиола и Бьелса ненадолго пересеклись в Испании, Пеп был шокирован уровнем детализации в работе Марсело. После одного из матчей «Барселоны» против «Атлетика» Пеп заявил, что Бьелса знает каталонскую команду лучше, чем он сам. И добавил:

Тренеров судят по тому, сколько титулов они выиграли, но чем измерить то влияние, которое Бьелса оказал на футбол и многих игроков? Для меня он лучший тренер в мире.

У босса «Манчестер Сити» есть даже цитаты Бьелсы на мотивационной стене в офисе. В некотором смысле Бьелса против Гвардиолы — это учитель против ученика, причем давно забытую роль ученика должен примерить на себя Хосеп. Уверен, игры «Ман Сити» против «Лидса» получатся увлекательными. Главным образом в тактическом разрезе.

Расстановка 3-3-1-3

За последние годы мы привыкли к разным вариациям схемы с тремя центральными защитниками, а в АПЛ уже побеждал Антонио Конте со схемой 3-4-3, да и Хосеп Гвардиола регулярно радует тактическими деликатесами. Но запатентованной Бьелсой схеме 3-3-1-3 предстоит дебют в Премьер-Лиге: Марсело разделил защитников, полузащитников и нападающих на равные группы по три человека, а «единичка», внесистемный элемент в этой тактике — это «десятка», наделенная завидной творческой свободой. «Лидс» не всегда так играет, в ходу и другая схема — 4-1-4-1, но наверняка увидим и фирменную расстановку Бьелсы.

«Черный ящик»

И есть еще один пункт, который может отменить все предыдущие. Марсело Бьелса носит свое прозвище Эль Локо («Сумасшедший») непроста. Были в тренерской карьеры аргентинца по-настоящему необъяснимые моменты. В 2016 году Бьелса возглавил «Лацио», но через два дня подал в отставку, а из «Марселя» Марсело ушел после первого тура французского чемпионата, объявив о своем решении на пресс-конференции.

Футболисты, работавшие с Бьелсой, рассказывают про него всякое: есть и веселые истории, и странные. Например, игроки сборной Чили, фундамент будущих побед которой Марсело закладывал в 2007-2010 годах, рассказывали, как Эль Локо переживал поражения в раздевалке: раздевался догола, ложился на стол и лежал так полчаса, словно готовился, что ему сделают операцию.