Пришествие безумного гения. 7 вещей, которые привнесёт в АПЛ Бьелса

Скорее бы нынешний сезон АПЛ завершился и начался следующий — с «Лидсом» и Марсело Бьелсой! «Соккер.ру» в нетерпении.

АПЛ — третий из «Большой пятерки» европейских чемпионатов, в котором скоро отметится мятежный футбольный гений Марсело Бьелса. Аргентинец по прозвищу Эль Локо работал в испанской Примере с «Эспаньолом» и «Атлетиком» из Бильбао, тренировал «Марсель» и «Лилль» во Франции. А еще он два дня считался тренером «Лацио», но к реальной работе так и не приступил. К чему готовиться поклонникам АПЛ , для которых Марсело Бьелса — невиданный аттракцион?

Одни тренеры сидят в комфортных креслах на скамейке, другие любят смотреть за игрой от бровки, многие из них меряют техническую площадь шагами, словно львы в клетках, но у Бьелсы другой подход. Марсело предпочитает находиться у бровки, но и сидеть одновременно. Технически проблема решается благодаря мобильному холодильнику, который является и троном, и командный пунктом, интеллектуальным центром.

В АПЛ так еще никто не делал, так что в первых турах режиссеры трансляций матчей «Лидса» наверняка будут уделять немало времени кадрам с восседающим на волшебном ящике Бьелсой. Между прочим, причина столь необычного поведения банальна: аргентинец хочет находиться ближе к гуще игры, но ему тяжело долго оставаться на ногах из-за болей в спине, которые донимают Марсело десятилетиями.

Но с сумкой-холодильником тоже нужно соблюдать технику безопасности, о которой не подумал этот нерадивый работник «Марселя», поставивший на сиденье Бьелсы чашку с горячим кофе.

Leeds United have announced Marcelo Bielsa as their new head coach...



Let's hope no one leaves any boiling hot cups of coffee around 😂 pic.twitter.com/PaG9nSscsB