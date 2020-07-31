Корнаухов: «Статистика говорит, что Кокорин не такой результативный»

Российский тренер Олег Корнаухов прокомментировал слухи, что форвард Александр Кокорин может перейти в «Спартак».
Главное, что Саша сам выбирает. Если он выбирает футбол европейского уровня, то это одно. Он один из самых талантливых форвардов в России, но его статистка говорит о том, что он не такой результативный. Нужно ждать официальных новостей.
Посмотрим, может хоть на закате карьеры Саня хоть что то покажет ?!?
Хотелось бы , но верится с трудом.
Посмотрим, может хоть на закате карьеры Саня хоть что то покажет ?!?
Хотелось бы , но верится с трудом.
Лишь бы футбольная жизнь потом пошла по накатанной, а не по наклонной...
Лишь бы футбольная жизнь потом пошла по накатанной, а не по наклонной...