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Корнаухов: «Статистика говорит, что Кокорин не такой результативный»

сегодня, 12:38

Российский тренер Олег Корнаухов прокомментировал слухи, что форвард Александр Кокорин может перейти в «Спартак».

Главное, что Саша сам выбирает. Если он выбирает футбол европейского уровня, то это одно. Он один из самых талантливых форвардов в России, но его статистка говорит о том, что он не такой результативный. Нужно ждать официальных новостей.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:52
Кокорин может и выделялся среди сверстников, но в итоге звездой так и не стал. И во многом виноваты журналисты, эксперты , тренеры. Все хором твердили , что растет уникальный футболист, что он самый талантливый в России , вот походе Саша тогда и звездочку словил. Год за годом шли разговоры , что вот - вот станет звездой европейского уровня. И как то совсем неожиданно в паспорте засветилась цифра 30 лет. Уже 30 , а для "бессмертия" так ничего сделано и не было. Ни в клубах , ни в сборной Александр лидером не стал. Зато стал лидером желтой и не желтой прессы. Скандалы , пиар, тюрьма - итог к тридцати годам. Так остался Саша вечно подающим надежды. Может у кого то "Надежда" умирает последней , но в случае с Александром "Надюха" первой преставилась.
Посмотрим, может хоть на закате карьеры Саня хоть что то покажет ?!?
Хотелось бы , но верится с трудом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:31
Все зимнее ТО говорили про Кокорина, теперь в летнее тоже. И он умело поддерживает интригу. То в Сочи с руководством потолкует, то в Локо приедет, а теперь в спартаковский офис зачастил. Это не считая судебных разборок. Короче, жизнь идет полным ходом.
Лишь бы футбольная жизнь потом пошла по накатанной, а не по наклонной...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:45
Кокоша нынче тама номер 1 в РПЛ.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:40
Обычный распиариный игрок.
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