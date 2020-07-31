Корнаухов: «Статистика говорит, что Кокорин не такой результативный»

Российский тренер Олег Корнаухов прокомментировал слухи, что форвард может перейти в «Спартак».

Главное, что Саша сам выбирает. Если он выбирает футбол европейского уровня, то это одно. Он один из самых талантливых форвардов в России, но его статистка говорит о том, что он не такой результативный. Нужно ждать официальных новостей.