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Самошников: «Хотелось бы с „Рубином“ в первую пятерку таблицы РПЛ попасть»

сегодня, 11:36

Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал о своем переходе в казанскую команду.

Мне позвонил мой представитель Евгений Моисеев и сказал об интересе «Рубина». Но мы не смогли нормально все обговорить, уже начался отпуск и со связью были проблемы. Потом через пару дней мне позвонил Леонид Викторович Слуцкий. Мы с ним поговорили по поводу моего будущего и по приезду в Москву я уже встречался с представителем, чтобы обговорить все моменты о переходе. А так, у меня не было никаких сомнений — я хотел перейти в «Рубин».

Я думаю, каждый футболист настраивается на победу в каждом матче, чтобы занять, как можно более высокие места. Тяжело сказать точнее, но, наверное, хотелось бы с «Рубином» в первую пятерку таблицы РПЛ попасть.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:57
Пятерка реально , будем за Еврокубки бороться !
ildar_3871
ildar_3871 ответ pomor 445 (раскрыть)
сегодня в 13:56
Кокоша то ладно , вот Азмун попал в руки Дзюбы , вот что творится в Зените !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:30
С космонавтом Лёней только между небом и землёй болтаться).
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:59
Викторович в интервью рассказал, что планы Рубина на следующий сезон оказаться в первой восьмёрке и если повезёт оказаться в еврокубках будет неплохой результат.
swift stream
swift stream
сегодня в 12:18
Все так сначала хотят.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 12:08
Старайтесь, может, и получится.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 11:48
Главное на нары не попасть, как Кокоша.
beefs
beefs
сегодня в 11:41
все зависит от вас самих...
pavkur
pavkur
сегодня в 11:36, ред.
В пердив бы не попасть.
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