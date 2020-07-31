Самошников: «Хотелось бы с „Рубином“ в первую пятерку таблицы РПЛ попасть»

Защитник «Рубина» рассказал о своем переходе в казанскую команду.

Мне позвонил мой представитель Евгений Моисеев и сказал об интересе «Рубина». Но мы не смогли нормально все обговорить, уже начался отпуск и со связью были проблемы. Потом через пару дней мне позвонил Леонид Викторович Слуцкий. Мы с ним поговорили по поводу моего будущего и по приезду в Москву я уже встречался с представителем, чтобы обговорить все моменты о переходе. А так, у меня не было никаких сомнений — я хотел перейти в «Рубин».