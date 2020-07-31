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Орлов: «Сейчас у „Зенита“ нет денег на покупки»

сегодня, 09:01

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире передачи «Эхо Москвы» заявил, что «Зенит» ограничен в своих возможностях усиления состава.

Из «Зенита» может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что отправится в США. Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у «Зенита» нет денег на покупки, если только не уйдут Дриусси и Ригони.

Ранее Геннадий Орлов прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита» в РПЛ.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:27, ред.
Ну да оно понятно. Сколько было потрачено на судей, Химки, а сейчас еще в УЕФА чемодан нести, что бы Янг Бойз, ПАОК, и Апоэл достался. Второе фиаско потерпеть совсем уж позорно будет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:05
У гены старческий маразм.
12й игрок
12й игрок ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:41
Ну гинер судя повсему туда же деньги слил. За последние несколько лет одного васю подписывают аххах
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:27
Шутка года
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:22
Без комментариев.....)))

Впервые вижу в одном предложении словосочетание..."...у Зенита.... нет денег"....
Zola
Zola
сегодня в 12:13
Звучит как анекдот.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 12:07
Правильно, не стоит вступать в конфликт с ФФП УЕФА.
pomor 445
pomor 445 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:04
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 10:58, ред.
    Орлов: «Сейчас у „зенита“ нет денег на покупки»
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    Все деньги ушли на судей, юбилей клуба дорогая вещь.🤣😄
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
    сегодня в 10:51, ред.
    Это ирония, или сарказм? В любом случае ценю
    nubom
    nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 10:44
    Спасибо! Вы открыли мне глаза...
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    сегодня в 10:31
    По накупали 70 человек,сделали фарм,скорее всего сделают еще один,а тех девать не куда (не нужны ни кому)и мало им все, еще надо десяток!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 10:26
    Бомж-это реальность!)
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 10:26
    Скорее всего дело не в деньгах, а дело в финансовом "Fair play". Аукаются бездарные покупки пенсионеров типа Маркизио с зарплатами больше трёх с половиной лимонов.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:25
    Надо распродавать ненужных, а не по арендам пихать...
    blasgovest
    blasgovest ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
    сегодня в 10:20
    Ну не Тилю-Кралю же покупать.
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 10:12
    Дров много! зато нового паредаса купят!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 10:03
    Бедняги, последние гроши на хлебушек потратили!
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:00, ред.
    Ну пусть еще цены на газ повысят, так и быть - потерпим 😁
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 09:56
    Да зачем скидываться,ща газ на рубь двадцать подорожает и новые малкомы будут)) хахах
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 09:46
    Ребят, может скинемся Зениту на трансферы?))
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    сегодня в 09:45
    Вроде жизнь прожил,а мысли как у ребенка 7 летнего!
    У газпрома нет денег - страна снова смеется! хаха
    minai
    minai
    сегодня в 09:43
    Гена и здравый смысл совершенно несовместимые понятия.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 09:40
    Модеры, может объясните, почему слово баклан идёт под троллинг, а слово свиньи можно писать десятки раз на ветке?
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 09:40
    А что схемы с покупкой игроков за 50000 рублей больше не работают?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
    сегодня в 09:31
    Тогда был ленинградский футбол и ребят играли за честь города, получая при этом хорошую зарплату. А сейчас в команде одни наёмники и госарбайтеры. Но дело даже не в этом. У зенита денег и не было. Деньги в огромных количествах есть у Газпрома. А значит.....
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 09:27
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком ответ For56tas (раскрыть)
      сегодня в 09:26
      Этот нормальный состав в лиге чемпионов все будут на болте крутить
      nubom
      nubom
      сегодня в 09:24
      В 1984 году у Зенита тоже не было денег на покупки...
      112910415
      112910415
      сегодня в 09:22
      бедным быть не стыдно, но грустно до слёз !
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