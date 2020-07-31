Орлов: «Сейчас у „Зенита“ нет денег на покупки»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире передачи «Эхо Москвы» заявил, что «Зенит» ограничен в своих возможностях усиления состава.
Из «Зенита» может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что отправится в США. Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у «Зенита» нет денег на покупки, если только не уйдут Дриусси и Ригони.
Ранее Геннадий Орлов прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита» в РПЛ.
Впервые вижу в одном предложении словосочетание..."...у Зенита.... нет денег"....
Впервые вижу в одном предложении словосочетание..."...у Зенита.... нет денег"....
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Все деньги ушли на судей, юбилей клуба дорогая вещь.🤣😄
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Все деньги ушли на судей, юбилей клуба дорогая вещь.🤣😄
У газпрома нет денег - страна снова смеется! хаха
У газпрома нет денег - страна снова смеется! хаха