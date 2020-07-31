Орлов: «Сейчас у „Зенита“ нет денег на покупки»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире передачи «Эхо Москвы» заявил, что «Зенит» ограничен в своих возможностях усиления состава.

Из «Зенита» может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что отправится в США . Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у «Зенита» нет денег на покупки, если только не уйдут Дриусси и Ригони.