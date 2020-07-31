Орлов: «Черышев не усилил бы „Зенит“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал возможный переход хавбека «Валенсии» Дениса Черышева в «Зенит».
Черышев не хочет играть в России, он привык к испанской жизни. Думаю, этот игрок и не усилил бы «Зенит». Я сдержан по таланту. Смотрю — не играет он в «Валенсии» за основной состав. Гарай вот там сразу стал играть в основе, когда ушел из «Зенита».
Денису под 30 лет. Он смотрится, но играет не всегда хорошо. Нестабильный игрок. Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров.
судя по прошлой лч, в зените таких вообще нет. поэтому и черышев бы не выделялся :)
судя по прошлой лч, в зените таких вообще нет. поэтому и черышев бы не выделялся :)
Со времени стОящих покупок (Азмун,Барриос,Ракицкий),приведших к гегемонии - прошло более полутора лет...и что делает Рибалта теперь в клубе - не очень понятно...
На слова Геннадия Сергеевича,что "нет денег" на элементарное усиление - реагировать не хочется....хочется улыбаться....
Мои бы действия были таковыми.....
Любыми "коврижками" взять Миранчука....
Обязательно оставить Азмуна.....
И приобрести ещё защитника....ибо Осорио явно не уровень....
Это необходимый минимум....чтоб не выглядеть "подарком судьбы" при жеребьёвке ЛЧ для остальных участников......
Со времени стОящих покупок (Азмун,Барриос,Ракицкий),приведших к гегемонии - прошло более полутора лет...и что делает Рибалта теперь в клубе - не очень понятно...
На слова Геннадия Сергеевича,что "нет денег" на элементарное усиление - реагировать не хочется....хочется улыбаться....
Мои бы действия были таковыми.....
Любыми "коврижками" взять Миранчука....
Обязательно оставить Азмуна.....
И приобрести ещё защитника....ибо Осорио явно не уровень....
Это необходимый минимум....чтоб не выглядеть "подарком судьбы" при жеребьёвке ЛЧ для остальных участников......
таскали еле копыта
таскали еле копыта
Сутормин там усилил или че?
Сутормин там усилил или че?
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Я не знаю ни одного футболиста в РПЛ, который отвечал бы всем перечисленным требованиям.
Черышев однозначно лучше Коко.
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Я не знаю ни одного футболиста в РПЛ, который отвечал бы всем перечисленным требованиям.
Черышев однозначно лучше Коко.
Черышев не игрок ЛЧ?
Я бы сказал так: Зенит не клуб ЛЧ.
Черышев не игрок ЛЧ?
Я бы сказал так: Зенит не клуб ЛЧ.
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Это заявление Орлова очень напоминает фразу из популярного фильма о том, что гранаты у него не той системы...
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Это заявление Орлова очень напоминает фразу из популярного фильма о том, что гранаты у него не той системы...