Орлов: «Черышев не усилил бы „Зенит“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал возможный переход хавбека «Валенсии» в «Зенит».

Черышев не хочет играть в России, он привык к испанской жизни. Думаю, этот игрок и не усилил бы «Зенит». Я сдержан по таланту. Смотрю — не играет он в «Валенсии» за основной состав. Гарай вот там сразу стал играть в основе, когда ушел из «Зенита».

Денису под 30 лет. Он смотрится, но играет не всегда хорошо. Нестабильный игрок. Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров.