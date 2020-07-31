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Орлов: «Черышев не усилил бы „Зенит“»

сегодня, 09:15

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал возможный переход хавбека «Валенсии» Дениса Черышева в «Зенит».

Черышев не хочет играть в России, он привык к испанской жизни. Думаю, этот игрок и не усилил бы «Зенит». Я сдержан по таланту. Смотрю — не играет он в «Валенсии» за основной состав. Гарай вот там сразу стал играть в основе, когда ушел из «Зенита».

Денису под 30 лет. Он смотрится, но играет не всегда хорошо. Нестабильный игрок. Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 13:21
"Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров"

судя по прошлой лч, в зените таких вообще нет. поэтому и черышев бы не выделялся :)
Вася Васин 6
Вася Васин 6
сегодня в 13:16
Денису не стоит идти на понижение
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:03
Гена возмущён.
alexando1974
alexando1974
сегодня в 12:35
этот хрусталь ненужен!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:58, ред.
Если Зенит расстанется с большой группой игроков (Иванович,Шатов,Кокорин,Смольников и пр.) а в приобретении остановится лишь на одном Ловрене - это не будет сильный Зенит....точнее он останется доминирующим клубом в РПЛ....но не более....

Со времени стОящих покупок (Азмун,Барриос,Ракицкий),приведших к гегемонии - прошло более полутора лет...и что делает Рибалта теперь в клубе - не очень понятно...

На слова Геннадия Сергеевича,что "нет денег" на элементарное усиление - реагировать не хочется....хочется улыбаться....

Мои бы действия были таковыми.....
Любыми "коврижками" взять Миранчука....
Обязательно оставить Азмуна.....
И приобрести ещё защитника....ибо Осорио явно не уровень....

Это необходимый минимум....чтоб не выглядеть "подарком судьбы" при жеребьёвке ЛЧ для остальных участников......
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:40
    blitz
    blitz
    сегодня в 10:31, ред.
    Железная логика у Гены, если Черышев привык к жизни в Испании то он бы не усилил Зенит.))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 10:29
    Орлов так говорит ,потому что Денис показал Зениту средний палец ! Согласись он перебраться в Питер , песни Орлова со слюнями от счастья мы видели бы на всех футбольных сайтах и по ящику ...,.везде !
    Sevas Спартак
    Sevas Спартак
    сегодня в 10:04
    Орлов совсем берега попутал
    Сутормин там усилил или че?
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 09:56, ред.
    Завтра Черышев передумает и даст согласие на переход в Зенит. Тут же переобувало Орлов начнёт восхищаться талантами "испанца" и его безусловным и категоричным усилением Зенита!
    Grey33
    Grey33
    сегодня в 09:55
    "Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров."
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    Я не знаю ни одного футболиста в РПЛ, который отвечал бы всем перечисленным требованиям.
    Черышев однозначно лучше Коко.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 09:54
    Кто его знает, что было бы.
    Дворник Тарасовки
    Дворник Тарасовки ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 09:50
      Сп62
      Сп62
      сегодня в 09:42
      Парень шустрый, резкий, но техника то слабенькая. Орлов прав, не для Зенита.
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 09:39
      😂😂😂
      Черышев не игрок ЛЧ?
      Я бы сказал так: Зенит не клуб ЛЧ.
      minai
      minai
      сегодня в 09:37
      О, Гена! И откуда только такой умный дяденька вылез.
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 09:33
      Орлов: «Черышев не усилил бы „Зенит“»
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      Это заявление Орлова очень напоминает фразу из популярного фильма о том, что гранаты у него не той системы...
      112910415
      112910415
      сегодня в 09:27
      усилил бы Холанд, но он лет через 15 согласится, не раньше
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 09:23
      Одна вода)
      Conzor
      Conzor
      сегодня в 09:22
      Одно название, что в Испании играет на лавке в средненькой команде.
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 09:20
      Гена, как всегда.....а вот если бы перешел, то все бы было сказано наоборот....зато сколько он слюней и хвальбы говорил, когда Денис за сборную на ЧМ играл....хвалил, что почти перехвалил, а теперь...На мой взгляд Денис играет на более высоком уровне, чем наши футболисты...плюс еще, что не надо сравнивать в каком чемпе играет он и какой чемп наш...
      beefs
      beefs
      сегодня в 09:19
      это потому что не пошел, а так бы нахваливал....
      Yurza
      Yurza
      сегодня в 09:19
      Черышев больше лечится, чем играет.
      Androshin
      Androshin
      сегодня в 09:16
      Это итак все знают.
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 09:16
      Но только БЫ мешает...
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