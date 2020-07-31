Хохлов — о Кокорине: «29 лет — это не возраст»

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Спартак».
Вопросы по возрасту Кокорина мне кажутся странными. Так могут говорить только далёкие от футбола люди. 29 лет — это не возраст. Есть масса футболистов, которые отлично играют и после 30, те же Криштиану Роналду и Лионель Месси.
в Италии дед Квальярелла бегает так что нашим молодым и не снилось , да и др старики типо Паласио и Пандева тоже двигаются а у нас в РПЛ ахтунг полный но оклады шикарные епрст.
PS
Всех мусульман Соккера с праздником Курбан Байрам!
в Италии дед Квальярелла бегает так что нашим молодым и не снилось , да и др старики типо Паласио и Пандева тоже двигаются а у нас в РПЛ ахтунг полный но оклады шикарные епрст.
PS
Всех мусульман Соккера с праздником Курбан Байрам!