ГлавнаяНовости

Хохлов — о Кокорине: «29 лет — это не возраст»

сегодня, 08:21

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Спартак».

Вопросы по возрасту Кокорина мне кажутся странными. Так могут говорить только далёкие от футбола люди. 29 лет — это не возраст. Есть масса футболистов, которые отлично играют и после 30, те же Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Все новости
Рыжиков близок к переходу в «Тамбов»
Сегодня, 13:07 Комментарии8
Кокорин: «„Спартак“? Не верьте тому, что пишут»
Сегодня, 12:52 Комментарии28
Корнаухов: «Статистика говорит, что Кокорин не такой результативный»
Сегодня, 12:38 Комментарии4
Самошников: «Хотелось бы с „Рубином“ в первую пятерку таблицы РПЛ попасть»
Сегодня, 11:36 Комментарии9
Новиков: «Состав „Динамо“ заметно омолодится»
Сегодня, 11:14 Комментарии5
Орлов: «Черышев не усилил бы „Зенит“»
Сегодня, 09:15 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 12:11
Кокоша вообще не стареет. Каким был в 20 лет, подающим надежды, таким и остаётся. Так что, с такими состоявшимися звёздами, как Месси и Роналду, ему ещё рано в один ряд становится.
матос
матос
сегодня в 10:52, ред.
29 конечно не возраст , так почему же в РПЛ и молодые особо не бегают аля как в Англии , Испании а передвигаются пешком по полю как мешки.....
в Италии дед Квальярелла бегает так что нашим молодым и не снилось , да и др старики типо Паласио и Пандева тоже двигаются а у нас в РПЛ ахтунг полный но оклады шикарные епрст.
PS

Всех мусульман Соккера с праздником Курбан Байрам!
makkie
makkie
сегодня в 09:58
29 лет - чуть ли не средний возраст основы Зенита, о чем тут говорить?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:52
Для наших зажравшихся недофутболистов и 25 уже возраст, когда большинство из них начинают тупо деградировать. Кокоша не исключение. И вообще, Хохол нашёл с кем сравнивать, всё равно, что zhопу с ручкой!
blasgovest
blasgovest
сегодня в 09:20
Играют, во второй лиге.
swift stream
swift stream
сегодня в 09:12
В 29 лет хорошие игроки обычно начинаются задумываться о Китае или США, уголовники о спартаке.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:07
Среди "массы примеров" выбрал два самых нетипичных.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
Скоро и спартачи переобуются...
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 08:57
Сравнил уголовника с мастерами.
drug01
drug01
сегодня в 08:47
Результат и игра покажет
shlomo
shlomo
сегодня в 08:44
Сравнил Божий дар и яичницу....
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:35
Кокорин - это не Месси.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:26
Здесь он прав
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100