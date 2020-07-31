Хохлов — о Кокорине: «29 лет — это не возраст»

Бывший наставник «Динамо» прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» может перейти в «Спартак».

Вопросы по возрасту Кокорина мне кажутся странными. Так могут говорить только далёкие от футбола люди. 29 лет — это не возраст. Есть масса футболистов, которые отлично играют и после 30, те же Криштиану Роналду и Лионель Месси.