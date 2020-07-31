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Новиков: «Состав „Динамо“ заметно омолодится»

сегодня, 11:14

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о возможном усилении московской команды на предстоящий сезон.

Сейчас не хотелось бы конкретизировать, но некоторые ребята однозначно уедут в аренду, потому что им нужна игровая практика. У нас до сих пор есть переизбыток игроков на некоторых позициях. Поэтому кто-то уедет, а кого-то мы еще более пристально посмотрим и, может быть, сохраним.

Расставание с 7 футболистами? Во-первых, спасибо огромное ребятам, которые были с нами. Они помогли нам добиться поставленных задач. Мы очень им благодарны, желаем дальнейших успехов, удачи и, самое главное, здоровья.

Мы же двигаемся дальше. У нас есть кем заменить ребят. У нас достаточно большая обойма, и мы об этом всегда говорим. Сейчас состав заметно омолодится. Будут новые игроки, которые заменят ушедших. Надеемся, что они усилят нашу команду, верим в это. Ничего экстраординарного не произошло, это жизнь. Нужно двигаться дальше и нам, и ребятам. Удачи им.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:00
По сути новая команда.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:43
Динамо все время чего то не хватает. Уж вроде и игроков сильных покупали и тренеров меняли и все не идут у команды дела. Сколько денег было выброшено на ветер и не сосчитать, а результата нет. Даже трудно предположить, чего же им не хватает??? Был период , когда пол сборной Португалии пригласили, а вышел один пшик. И нет никакой уверенности , что у этого состава , что то получится . Очень много в составе "туристов", пришедших заработать. Оба немца не впечатлили, Панченко - это уровень ФНЛ ....Может хоть в этом сезоне команда выстрелит, будем на это надеяться.
Удачи Динамо в РПЛ и ЛЕ.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:27
Остаётся ждать Результат...
Jantu
Jantu
сегодня в 11:17
Давно пора.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:15
И это все правильно...
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