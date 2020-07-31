Новиков: «Состав „Динамо“ заметно омолодится»

Главный тренер «Динамо» рассказал о возможном усилении московской команды на предстоящий сезон.

Сейчас не хотелось бы конкретизировать, но некоторые ребята однозначно уедут в аренду, потому что им нужна игровая практика. У нас до сих пор есть переизбыток игроков на некоторых позициях. Поэтому кто-то уедет, а кого-то мы еще более пристально посмотрим и, может быть, сохраним.

Расставание с 7 футболистами? Во-первых, спасибо огромное ребятам, которые были с нами. Они помогли нам добиться поставленных задач. Мы очень им благодарны, желаем дальнейших успехов, удачи и, самое главное, здоровья.

Мы же двигаемся дальше. У нас есть кем заменить ребят. У нас достаточно большая обойма, и мы об этом всегда говорим. Сейчас состав заметно омолодится. Будут новые игроки, которые заменят ушедших. Надеемся, что они усилят нашу команду, верим в это. Ничего экстраординарного не произошло, это жизнь. Нужно двигаться дальше и нам, и ребятам. Удачи им.