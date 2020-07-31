Гаврилов: «Есть надежда, что Кокорин сможет принести пользу „Спартаку“»

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о вероятном переходе нападающего в московский клуб.

Понятно, что, если выбирать между «Спартаком» и «Сочи», было очевидно, что Кокорин предпочтёт столичный клуб. В Москве ты можешь играть при полных трибунах, если, конечно, ситуация с коронавирусом изменится, решать какие-то амбициозные задачи. У «Сочи» почти нет болельщиков, это новый клуб. А Кокорин всё-таки не мальчик, возможно, для него это последняя возможность поиграть на хорошем уровне.

Есть надежда, что Кокорин сможет принести пользу «Спартаку», это один из немногих российских футболистов на данный момент, способных реально помочь команде выйти из кризиса. При этом последние его игры не впечатлили. Встречу с ростовскими детьми надо оставить за скобками, в остальных матчах не скажу, что он сильно выделялся. Видимо, ещё не набрал полноценную форму после тюремного заключения.