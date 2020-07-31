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Гаврилов: «Есть надежда, что Кокорин сможет принести пользу „Спартаку“»

сегодня, 05:03

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о вероятном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Понятно, что, если выбирать между «Спартаком» и «Сочи», было очевидно, что Кокорин предпочтёт столичный клуб. В Москве ты можешь играть при полных трибунах, если, конечно, ситуация с коронавирусом изменится, решать какие-то амбициозные задачи. У «Сочи» почти нет болельщиков, это новый клуб. А Кокорин всё-таки не мальчик, возможно, для него это последняя возможность поиграть на хорошем уровне.

Есть надежда, что Кокорин сможет принести пользу «Спартаку», это один из немногих российских футболистов на данный момент, способных реально помочь команде выйти из кризиса. При этом последние его игры не впечатлили. Встречу с ростовскими детьми надо оставить за скобками, в остальных матчах не скажу, что он сильно выделялся. Видимо, ещё не набрал полноценную форму после тюремного заключения.

Ранее появилась информация о том, что Кокорин уже подписал контракт со «Спартаком».

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Все комментарии
blasgovest
blasgovest
сегодня в 07:14
Никому не приносил, а спартаку принесет, удивительно.
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 07:06
Я думал он в Тарасовке уже, а его всё продают.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 06:49, ред.
А что, ещё не перешёл ? Вчера вроде обещали. Зарема не распробовала ? Гыгы.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:30
Надежда...какая это сладость....
Yurza
Yurza
сегодня в 06:11
Свиньи только надеждами и живут.
For56tas
For56tas
сегодня в 05:44
Он уже помог Зениту и Сочи.
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 05:41
Отпишитесь плиз когда отправите, а то почта легко может сначала молча протупить, а потом также молча отослать обратно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:05
Ну раз сам Юра надеяться))
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