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Агент Сафонов: «Глушаков готов уйти в аренду в „Химки“»

02 августа 2020, 15:10

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, где может продолжить карьеру Денис Глушаков.

Я знаю ситуацию изнутри. Без него скучают его дочки, и он скучает по ним. Поэтому он хочет быть ближе к дому. Он мог бы помочь и «Динамо», и «Спартаку». Денис мне говорил, что готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Прийти в Подмосковье и играть за десятку грина [десять тысяч долларов в месяц] он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать.

Смотрим варианты в России, Катаре, Эмиратах и Китае. Но у него приоритет – Россия.

«Спартак»? Он бы «Спартаку» с точки зрения футбола помог. Команде нужен опытный дядька. Когда Тедеско говорит, что он с молодёжью добьётся результата, это странно. Отставание от чемпиона на 33 очка – очень много. Тридцати очков хватает, чтобы не вылететь. А тут такая разница.

И второе. Примут фанаты или не примут. Например, тот же Кокорин говорил, что за «Спартак» играть не буду. Сейчас он начнёт забивать, и все всё благополучно забудут.

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Все комментарии
spectator
spectator ответ волгодон 2 (раскрыть)
02 августа в 21:41
Не говори :)
112910415
112910415
02 августа в 17:55
хорошо бы не слышать о нем никогда
G12ridul
G12ridul ответ shlomo (раскрыть)
02 августа в 16:33
Не надоело глупости писать?
волгодон 2
волгодон 2
02 августа в 16:21
да уж,десять тысяч долларов в месяц-не деньги
вот где зажрались
mihaluch
mihaluch
02 августа в 16:14
Не чего ставить условия карьера на закате.
Footbolista
Footbolista ответ shlomo (раскрыть)
02 августа в 16:08
"Что бы победить врага нужно пропитаться его коварством".
Дж.Толкиен "Властелин колец"...
RIR68
RIR68
02 августа в 15:53
круговорот 62а в природе
shlomo
shlomo
02 августа в 15:29
Ну что еще можно сказать....с начало про Химки (хотя уже все сказано)...две команды с одним титульным спонсором - это , конечно , честная спортивная борьба ....Напоминает кадры из фильма " Горячие головы " с Чарли Шином .( Часть 2 , если не ошибаюсь).... . там есть эпизод боксёрского поединка.. . два бойца одного хозяина в ринге .... первый раунд : гонг , удар , нокаут....ну а теперь про Грушака....заметался (не даром имел прозвище "иуда"...ну а что, в Химки к своим бывшим партнерам (думаю, там скоро будет целая плеяда Спартачей... Селихов, Маслов, Гапонов, Гулиев, Ламивицкий, Ташаев, Мекладзе...)....
beefs
beefs
02 августа в 15:26
это то, что ему нужно...
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 15:24
Губошлёпа федун лично переводит в Химки в качестве стукача.
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 15:23
Даже в Ахмате не пригодился.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 15:19
химия это его)))))))))))
Армейская душа
Армейская душа
02 августа в 15:19
Федун - прислушайся к Сафонову! Глушаков может помочь спартаку! Пора ЛЕГЕНДЕ вернуться домой!
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 15:18
Захотел Глушак перемен
ФорвардЪ
ФорвардЪ
02 августа в 15:16
Не плохой вариант.
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