ГлавнаяНовости

Мурзагулов: «Будет пара серьезных переходов, объявим на следующей неделе»

02 августа 2020, 16:16

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слухи о возможном переходе Остона Урунова в «Спартак» и Даниила Фомина в московское «Динамо».

Шамиль Газизов сказал, что у «Уфы» есть предложение на 6 миллионов евро по Урунову? У нас есть хорошие предложения по нему, будем решать в ближайшее время. Цифры никакие подтверждать не буду.

Пишут, что Даниил Фомин уже перешел в «Динамо»? У нас будет пара серьезных переходов, мы объявим о них на следующей неделе.

Завтра у нас пройдет совещание по этому вопросу, поэтому там и решим окончательно.

Все новости
Слухи«Рубин» близок к подписанию полузащитника «Кайрата»
Сегодня, 02:54 Комментарии1
СлухиАгенты подтвердили, что «Спартак» предложил € 4,5 млн за Гугу
Сегодня, 02:21 Комментарии2
Слухи«Спартак» сделал предложение по защитнику «Атлетико Минейро» Гуге
Сегодня, 01:42 Комментарии2
СлухиКлуб из Бундеслиги предложил «Спартаку» 5 млн евро за Урунова
Сегодня, 01:25 Комментарии3
Агент: «Завтра Гаич подпишет контракт с ЦСКА»
Вчера, 22:07 Комментарии32
СлухиУрунов прошёл медосмотр в «Спартаке»
Вчера, 20:15 Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 17:13
Завтра возможный навар посчитают и примут решение.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 августа в 16:47
В Уфе время сбора урожая.
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 16:43
Скорее будет пара серьёзных уходов.
shlomo
shlomo
02 августа в 16:32
А чё уже скрывать....правда о каких суммах идет речь....тут можно и промолчать, сколько будет фактически...
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 16:27
Все всё знают и никакого секрета нет.
drug01
drug01
02 августа в 16:17
Желаем удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100