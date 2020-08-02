Мурзагулов: «Будет пара серьезных переходов, объявим на следующей неделе»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак» и в московское «Динамо».

Шамиль Газизов сказал, что у «Уфы» есть предложение на 6 миллионов евро по Урунову? У нас есть хорошие предложения по нему, будем решать в ближайшее время. Цифры никакие подтверждать не буду.

Пишут, что Даниил Фомин уже перешел в «Динамо»? У нас будет пара серьезных переходов, мы объявим о них на следующей неделе.

Завтра у нас пройдет совещание по этому вопросу, поэтому там и решим окончательно.