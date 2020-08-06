Карпин: «Все высказывания Федуна надо делить на сто»

Наставник «Ростова» отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее назвал тренера «сбитым лётчиком».

По поводу Федуна даже говорить смысла нет, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорит и почему он говорил. Смысла об этом говорить нет.

А насчёт того, что я перезапустил карьеру... Да, я согласен. После «Спартака» была «Мальорка», был «Армавир» со своими проблемами, а здесь попал в клуб, в котором получил, наверное, полное доверие. Отсюда, может быть, и результат.

После работы в «Спартаке» я изменился. Опыт «Мальорки» и «Армавира» был очень полезен с этой точки зрения. Я стал спокойнее относиться к ошибкам, недочётам, невыполнению чего-то. Когда футболист не хочет, реакция одна и та же. Но оказалось, что есть футболисты, которые не могут выполнить что-то. Когда я был в «Спартаке», у меня не было этого понимания.