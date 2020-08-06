Карпин: «Все высказывания Федуна надо делить на сто»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее назвал тренера «сбитым лётчиком».
По поводу Федуна даже говорить смысла нет, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорит и почему он говорил. Смысла об этом говорить нет.
А насчёт того, что я перезапустил карьеру... Да, я согласен. После «Спартака» была «Мальорка», был «Армавир» со своими проблемами, а здесь попал в клуб, в котором получил, наверное, полное доверие. Отсюда, может быть, и результат.
После работы в «Спартаке» я изменился. Опыт «Мальорки» и «Армавира» был очень полезен с этой точки зрения. Я стал спокойнее относиться к ошибкам, недочётам, невыполнению чего-то. Когда футболист не хочет, реакция одна и та же. Но оказалось, что есть футболисты, которые не могут выполнить что-то. Когда я был в «Спартаке», у меня не было этого понимания.
Хороший признак.
Хороший признак.
ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ
Федун играл в футбол ??...тренировал команду ???...
Высказывания Федуна,Медведева,Мутко,Мещерякова о Футболе - это ,то же самое что высказывания Карпина (если бы они были) - про нефтяной,газовый,ж/д бизнес...
Кабинетные мнения - это всего лишь кабинетные мнения....людей волею судьбы ,карьерных перепетий,денег,связей и т.д. - оказавшихся причастных к данному виду спорта ....
По-любому ...Карпин лучше играл в футбол и лучше тренерует - чем они руководят...и говорят..)))
Федун играл в футбол ??...тренировал команду ???...
Высказывания Федуна,Медведева,Мутко,Мещерякова о Футболе - это ,то же самое что высказывания Карпина (если бы они были) - про нефтяной,газовый,ж/д бизнес...
Кабинетные мнения - это всего лишь кабинетные мнения....людей волею судьбы ,карьерных перепетий,денег,связей и т.д. - оказавшихся причастных к данному виду спорта ....
По-любому ...Карпин лучше играл в футбол и лучше тренерует - чем они руководят...и говорят..)))
Башкиры захватили некогда народный клуб и устанавливают там свои порядки.
Башкиры захватили некогда народный клуб и устанавливают там свои порядки.