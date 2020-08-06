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Карпин: «Все высказывания Федуна надо делить на сто»

сегодня, 11:32

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее назвал тренера «сбитым лётчиком».

По поводу Федуна даже говорить смысла нет, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорит и почему он говорил. Смысла об этом говорить нет.

А насчёт того, что я перезапустил карьеру... Да, я согласен. После «Спартака» была «Мальорка», был «Армавир» со своими проблемами, а здесь попал в клуб, в котором получил, наверное, полное доверие. Отсюда, может быть, и результат.

После работы в «Спартаке» я изменился. Опыт «Мальорки» и «Армавира» был очень полезен с этой точки зрения. Я стал спокойнее относиться к ошибкам, недочётам, невыполнению чего-то. Когда футболист не хочет, реакция одна и та же. Но оказалось, что есть футболисты, которые не могут выполнить что-то. Когда я был в «Спартаке», у меня не было этого понимания.

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ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Лиапор (раскрыть)
сегодня в 14:43
Всякое может быть. Москва она такая...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:13
Валеру Уважаю...!!!
berda2003
berda2003
сегодня в 14:02
кажется, он не злится на федуна, а презирает... и разделить на 100 хочет не разговоры, а самого федуна…
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 13:51
А Валера умнеть начал.
Хороший признак.
мангo
мангo
сегодня в 13:50
Волера растет
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 13:49
А мясным нравится как им федун и его постоянно меняющаяся свита им каждый год о величии в уши льет, ни на сколько они делить не собираются, они все это шарфопадами даже периодически поддерживают
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 13:48
при карпине, на спартак хоть не стыдно смотреть было! Не валялись и ныряли на пенку, а играли в атакующий футбол!
autochthon
autochthon
сегодня в 13:33
Век живи, век учись...Валера а когда начинал тренерскую карьеру возмущался, чему меня можно научить, я в футбол играл все знаю...С годами начал понимать
Трюкач-спартач
Трюкач-спартач
сегодня в 13:32
Валерка еще бы пригодился Спартаку и попылил в раздевалке!

ГАФ-ГАФ
Лиапор
Лиапор ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 13:16
Сперва прочёл, что Спартаком рулит не Федун, а его жена Газизов
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:02
Скажу одно, Карпина будут помнить всегда как классного футболиста и как неплохого на сегодняшний момент тренера, он занимает почётное место в истории спартака и надеюсь займёт такое же место в истории Ростова а федун вызывает отвращение и негодование даже у адекватных болельщиков спариака и если он по каким то причинам уйдёт его через очень короткое время забудут навсегда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:53, ред.
Зачем вообще что то говорить про "высказывания Федуна"..???

Федун играл в футбол ??...тренировал команду ???...

Высказывания Федуна,Медведева,Мутко,Мещерякова о Футболе - это ,то же самое что высказывания Карпина (если бы они были) - про нефтяной,газовый,ж/д бизнес...

Кабинетные мнения - это всего лишь кабинетные мнения....людей волею судьбы ,карьерных перепетий,денег,связей и т.д. - оказавшихся причастных к данному виду спорта ....

По-любому ...Карпин лучше играл в футбол и лучше тренерует - чем они руководят...и говорят..)))
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:53
Одинаково видят только слепые, поэтому Федун это Федун, а Карпин это Карпин.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:43
А самолюбие-то болит. Карпин все время что-то хочет доказать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:39
Карпин не сбитый летчик. Он случайный пассажир, выпавший из самолета.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:15
последние 3 (три) предложения мой мозг не воспринимает...наверное надо посмотреть видос
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:12
Бывает и Карпин вносит свои корректировки - смуту в около футбольное сообщество...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 12:08
Судя по тому, как Валера нас обыгрывает в последнее время, это Федун для него СБИТЫЙ ЛЁНЧИК))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:07
Ну сейчас не Федун спартаком рулит, а его жена и Газизов.
Башкиры захватили некогда народный клуб и устанавливают там свои порядки.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:04
Карпин явно возвращаться в Спартак не собирается
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дикий мужчина (раскрыть)
сегодня в 12:00
Я поправлю тебя и уточню "о КРИСТАЛЬНО честном бизнесмене" по кличке Федун. Продолжая твою мысль добавлю " О нем можно говорить только ХОРОШО, или НИЧЕГО. Согласен?
Сп62
Сп62 ответ Дикий мужчина (раскрыть)
сегодня в 11:55
Перечитал ещё раз. Ни слова о честности бизнеса Федуна Карпин не обмолвился. Проснись!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 11:47
Что возомнил о себе этот Волера гыгы. Такое о честном бизнесмене Федуне говорить.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:33
Ну Валера в курсах....так что может так говорить...
Conzor
Conzor
сегодня в 11:33
Федун тут абсолютно прав был.
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