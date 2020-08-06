Бабаев: «Будет правильнее, если Вагнер вернётся к нам в ином статусе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что клуб мог подписать форварда , который перебрался в «Кайрат».

Очень много об этом писали в СМИ . Не хочется будоражить эту тему. Мы общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили, что будет правильнее, если Вагнер вернется к нам в несколько ином статусе.

Знали, что Гаич может к нам перейти. Взяли курс на омоложение команды. Решение непростое, но взвешенное.