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Бабаев: «Будет правильнее, если Вагнер вернётся к нам в ином статусе»

сегодня, 09:34

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что клуб мог подписать форварда Вагнера Лава, который перебрался в «Кайрат».

Очень много об этом писали в СМИ. Не хочется будоражить эту тему. Мы общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили, что будет правильнее, если Вагнер вернется к нам в несколько ином статусе.

Знали, что Гаич может к нам перейти. Взяли курс на омоложение команды. Решение непростое, но взвешенное.

Как отреагировал Вагнер? Мы общались. Понятно, что для игрока его уровня основным условием является выход на поле в основном составе. Иначе Вагнера воспринимать нельзя. По идее, если в ЦСКА есть Лав, то он должен играть. И мы подумали, что по отношению к Вагнеру и к памяти о его выступлениях будет честнее, чтобы он вернулся в том качестве, в котором он будет лидером. Например, тренерский штаб или селекционный отдел. Но Вагнер должен быть только «основным игроком», а не запасным.

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drug01
drug01
сегодня в 14:39
Будем ждать
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 14:11, ред.
А с чего вы взяли, с чего вы решили (ты, Гинер и ВЭБ), что если он вернётся, то будет в запасе? Дали бы ему играть хотя бы один, первый тайм, а во втором тайме заметили и пусть отдыхает. Вы либо глупы, либо делаете вид что забыли КТО ТАКОЙ Вагнер?!???!!! Надоело слушать эту чушь про омоложение команды. Забыли как заиграл Дзагоев в паре с Лавом? Именно за счёт него, Дзага стал тогда таким классным игроком (конечно не умоляя его способности), потому что было у кого учиться НА ДЕЛЕ, в игре с таким классным партнером. Нынешней молодой команде ЦСКА, ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН Вагнер, или такой мастер как он, чтобы молодёжь набиралась опыта! Тогда и Чалов бы мог научиться чаще попасть по мячу. В ЦСКА сейчас старожилы Фернандес, Васин, Набабкин и Игорь. И кто по вашему научит их проводить атаки и забивать, Васин, Набабкин или Игорь? Да, Марио шикарный, игрок мирового уровня, всегда бежит вперёд и помогает в созидании, выкладывается всегда на все 100, но.....он не форвард, его основная задача - оборона! Поэтому Влашич мучается один там с молодыми и неопытными Сигурдсоном, Кучаевым, Обляковым и Чаловым (хотя Никола тоже молодой, но класс у него повыше вышеупомянутых). Ему самому нужно расти, развиваться. Так вот Вагнер, был бы просто ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ для него и для всей команды! Умники блин.
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 12:52
Курс на омоложение команды у самой молодой команды? Чтобы средний возраст был 19 лет?
санек002
санек002
сегодня в 12:41
да он в любом статусе хорош будет!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:01
Если "основным", то только гендиректором.
berda2003
berda2003
сегодня в 11:36
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:19
    Все детали согласованы. Уже завтра подпишет годичный контракт.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 11:17
    Что то Бабайка мутит - то игрок основы , то иной статус , так и сказал бы сразу - староват для забегов на скорость , 3 не нужен.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 11:10
    Согласен с Бабаевым.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:00
    Вагнер - это легенда ЦСКА и всей нашей лиги. Никто ни до него, ни после не оставил такого яркого следа среди легионеров в российском чемпионате. На данный момент Вагнер действующий игрок и думается , что он сам еще не определился , чем будет заниматься по окончании карьеры. Если захочет стать тренером , то будем рады видеть его в ЦСКА. Опыт у него колоссальный.
    Ну а пока будем следить за его успехами на поле футбольном.
    А дальше ......будет видно.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 10:12
    Вряд ли сам Лав этого захочет. Быть одним из тренеров или селекционером, наверное, не его.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 10:03
    Не стать ему тренером.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 09:48
    Что же вы так прицепились к Лаву ?
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 09:44
    А надо ли ему это)
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:37
    Всё правильно!
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