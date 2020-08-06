Бабаев: «Будет правильнее, если Вагнер вернётся к нам в ином статусе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что клуб мог подписать форварда Вагнера Лава, который перебрался в «Кайрат».
Очень много об этом писали в СМИ. Не хочется будоражить эту тему. Мы общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили, что будет правильнее, если Вагнер вернется к нам в несколько ином статусе.
Знали, что Гаич может к нам перейти. Взяли курс на омоложение команды. Решение непростое, но взвешенное.
Как отреагировал Вагнер? Мы общались. Понятно, что для игрока его уровня основным условием является выход на поле в основном составе. Иначе Вагнера воспринимать нельзя. По идее, если в ЦСКА есть Лав, то он должен играть. И мы подумали, что по отношению к Вагнеру и к памяти о его выступлениях будет честнее, чтобы он вернулся в том качестве, в котором он будет лидером. Например, тренерский штаб или селекционный отдел. Но Вагнер должен быть только «основным игроком», а не запасным.
Ну а пока будем следить за его успехами на поле футбольном.
А дальше ......будет видно.
Ну а пока будем следить за его успехами на поле футбольном.
А дальше ......будет видно.