Деменко: «„Зенит“ должен стремиться к успеху в Лиге чемпионов»

Экс-полузащитник «Зенита» прокомментировал трансфер защитника в питерский клуб.

Возможно, для Лиги чемпионов Ловрен и не является гарантированным усилением, но в национальном первенстве должен помочь. Во всяком случае, ему будет удобно влиться в уже сложившийся коллектив, имеющий большой победный опыт. Другое дело, что «Зенит» всё равно должен стремиться к успеху в Лиге чемпионов, а в последние годы в еврокубках у клуба дела не ладились. Как, впрочем, и у остальных российских команд. Поэтому тяжело оценивать перспективы питерцев. Но в чемпионате России они однозначные фавориты.