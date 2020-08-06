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Деменко: «„Зенит“ должен стремиться к успеху в Лиге чемпионов»

сегодня, 10:37

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена в питерский клуб.

Возможно, для Лиги чемпионов Ловрен и не является гарантированным усилением, но в национальном первенстве должен помочь. Во всяком случае, ему будет удобно влиться в уже сложившийся коллектив, имеющий большой победный опыт. Другое дело, что «Зенит» всё равно должен стремиться к успеху в Лиге чемпионов, а в последние годы в еврокубках у клуба дела не ладились. Как, впрочем, и у остальных российских команд. Поэтому тяжело оценивать перспективы питерцев. Но в чемпионате России они однозначные фавориты.

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Лиапор
Лиапор
сегодня в 13:23
Стремится нужно. Но предел - позорное четвёртое место в группе.
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:01
Валера, ну так у вас каждый год проходимые группы в ЛЧ.
Ни разу не было "группы смерти", как у того же Локо год назад.
Крепкие европейские середнячки, вашего уровня, с примерно одинаковым бюджетом.

Хоть бы раз досталась Барса, МС, Ливерпуль, Реал или Бавария.
В этом году все корзины таят опасность. Особенно вторая)
12й игрок
12й игрок ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:55
А спартаку попасть в квалификацию уже успех))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:40
Четвертыми в группе бы не стать.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:36
занять в группе 3 место для Зенита будет успехом
For56tas
For56tas
сегодня в 11:26
Удаст Зениту в ЛЧ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:26
Несерьёзно требовать от Зенита тотального успеха в ЛЧ. Это в РПЛ питерские побогаче остальных, а в Европе обычные финансовые середняки. В прошлой ЛЧ Зенит был самым "бедным" в группе, при этом играя на равных с соперниками. Так что если есть желание составить конкуренцию в Европе, нужно на каждом месте иметь крепкого стабильного игрока, пусть и не мирового уровня. А дальше дело тренера и команды ,как они сработаются друг с другом. Взаимопонимание должно быть на уровне полувзгляда. Тогда может быть успех...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:09, ред.
В недостаточно конкурентном чемпионате и с составом лишь на 200 млн - стремится можно лишь к тому что уже достигнуто в последнюю пару лет ....в РПЛ...

И учитывая эти обстоятельства - все наши клубы как были так и есть - лишь "подарки" для соперников при жеребьёвке группового этапа ЛЧ....
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:00
Хуже чем Спартак не получится выступить при всём даже желании. Гыгыгы
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 10:58
Как всегда Зенит больше всех принесёт очков в российскую копилку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:52
Денег маловато для Кубка чемпионов
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:39
Будем посмотреть , что получится???
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