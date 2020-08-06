Евсеев: «В матчах со „Спартаком“ будем биться за репутацию»

Главный тренер «Уфы» высказался о мнении некоторых болельщиков, что уфимцы стали фарм-клубом «Спартака».

В последние дни несколько раз прочёл или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака». Что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами шесть очков. Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет ещё усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением шести ушедших. Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас.