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Евсеев: «В матчах со „Спартаком“ будем биться за репутацию»

сегодня, 09:38

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о мнении некоторых болельщиков, что уфимцы стали фарм-клубом «Спартака».

В последние дни несколько раз прочёл или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака». Что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами шесть очков. Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет ещё усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением шести ушедших. Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас.

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LOpp
LOpp ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:26
а ты подумай.
cska vperiod
cska vperiod ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:12
Снова сказал не подумав.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:11
Вадим, мой дорогой! Федун позаботится о том, чтобы ты вёл себя корректно по отношению к спартаку иначе ты работать в Уфе не будешь, в действительности идёт не шуточная война между двумя олигархами нашей страны и маленький клуб Уфа или тренер Евсеев не может стать ему помехой, убрать цорна и привести Газизова подразумевалось в том числе и шесть очков.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:36
бейтесь, нам подачки не нужны, мы не Зенит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:21
Евсеев: «В матчах со „Спартаком“ будем биться за репутацию....Газизова в Спартаке»...)))
beefs
beefs
сегодня в 10:13
Режиссёры сейчас так научились ставит спектакли, Голливуд позавидует...
drug01
drug01
сегодня в 10:08
Желаем удачи
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:57
Фарм клуб конечно и Химки впридачу. Гыгыгы
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 09:53, ред.
У Спартака 6 с Уфой, 6 с Химками плюс еще судейские победы и ничьи. Так можно и за 5 место уцепиться .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:43
Посмотрим)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:41
Хочется в это верить.
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