Жоаозиньо не вернется в «Краснодар»

Экс-полузащитник «Динамо» Жоаозиньо заявил, что не вернётся в «Краснодар».
Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению.
Напомним, Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год.
Экс-полузащитник «Динамо» Жоаозиньо заявил, что не вернётся в «Краснодар».
Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению.
Напомним, Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год.
А Жоазиньо даже в Динамо не блеснул, так что его уход предполагался.
Надеюсь , что новое поколение игроков выиграет какой нибудь трофей, все уже заждались.
Удачи Краснодару. в ЧР и ЕК!!!
А Жоазиньо даже в Динамо не блеснул, так что его уход предполагался.
Надеюсь , что новое поколение игроков выиграет какой нибудь трофей, все уже заждались.
Удачи Краснодару. в ЧР и ЕК!!!