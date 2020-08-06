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Жоаозиньо не вернется в «Краснодар»

сегодня, 09:46

Экс-полузащитник «Динамо» Жоаозиньо заявил, что не вернётся в «Краснодар».

Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению.

Напомним, Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год.

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Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:04
Можно в Ахмат.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:58
Теперь, максимум, в Тамбов или Химки.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:36
Жоазиньо оставил яркий след в Краснодаре. Краснодар с Вандерсеном, Перейрой , Каборе , Ари, Жоазиньо показывал очень увлекательный футбол. Играли очень ярко , красиво, но к сожалению ничего не выиграли. Как и на протяжении всего периода защита оставляла желать лучшего. Но время неумолимо , годы свое берут. Нет уже того состава. Пришли новые игроки и тоже показывают достаточно быстрый , комбинационный футбол. А в защите все те же проблемы. Как бы команда красиво не играла, важен конечный результат , а его пока нет.
А Жоазиньо даже в Динамо не блеснул, так что его уход предполагался.
Надеюсь , что новое поколение игроков выиграет какой нибудь трофей, все уже заждались.
Удачи Краснодару. в ЧР и ЕК!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:58
А он и не нужен.
beefs
beefs
сегодня в 09:51
Кому нужна хромая лошадь...
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