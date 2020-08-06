Жоаозиньо не вернется в «Краснодар»

1596696395

сегодня, 09:46

Экс-полузащитник «Динамо» Жоаозиньо заявил, что не вернётся в «Краснодар».

Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению.

Напомним, Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год.