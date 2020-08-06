Бондаренко: «В „Торпедо“ рассчитывали на бонусы, но в итоге получили ноль»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал о ситуации с невыплатой бонусов в московском клубе по итогам досрочно завершившегося сезона.
По всем новичкам мы вписывались в утвержденный бюджет. Все фамилии получали одобрение главного тренера и президента. Тема денег не звучала ровно до того момента, когда дошло до премий по итогам сезона. Бонусы были оговорены еще до начала чемпионата. Игрокам, тренерам, персоналу. Причем не только за выход в РПЛ, но и за третье, восьмое, даже десятое место. Суммы разные, но все равно поощрение. Чем выше — тем больше. К сожалению, бонусы получили не все, включая людей, внесших громадный вклад в четвертое место «Торпедо».
Была ли договоренность зафиксирована на бумаге? Тоже нет. Но она и в предыдущем сезоне, когда мы выходили в ФНЛ, не была зафиксирована. Тогда всем всё выплатили. Обычная практика, потому что премиальные за матчи — одно, бонусы за сезон — другое. Приглашая игроков, мы обещали им эти деньги. Люди рассчитывали на них и на выходе получили ноль.
Ранее стало известно, что у «Торпедо» в следующем сезоне сократится бюджет.
Что с командой будет дальше предсказывать трудно. Бюджет урежут, а значит усиления особо ждать не приходится.
Но когда то же команда должна возродится?!? Будем на это надеяться.
Что с командой будет дальше предсказывать трудно. Бюджет урежут, а значит усиления особо ждать не приходится.
Но когда то же команда должна возродится?!? Будем на это надеяться.