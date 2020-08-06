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Бондаренко: «В „Торпедо“ рассчитывали на бонусы, но в итоге получили ноль»

сегодня, 11:05

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал о ситуации с невыплатой бонусов в московском клубе по итогам досрочно завершившегося сезона.

По всем новичкам мы вписывались в утвержденный бюджет. Все фамилии получали одобрение главного тренера и президента. Тема денег не звучала ровно до того момента, когда дошло до премий по итогам сезона. Бонусы были оговорены еще до начала чемпионата. Игрокам, тренерам, персоналу. Причем не только за выход в РПЛ, но и за третье, восьмое, даже десятое место. Суммы разные, но все равно поощрение. Чем выше — тем больше. К сожалению, бонусы получили не все, включая людей, внесших громадный вклад в четвертое место «Торпедо».

Была ли договоренность зафиксирована на бумаге? Тоже нет. Но она и в предыдущем сезоне, когда мы выходили в ФНЛ, не была зафиксирована. Тогда всем всё выплатили. Обычная практика, потому что премиальные за матчи — одно, бонусы за сезон — другое. Приглашая игроков, мы обещали им эти деньги. Люди рассчитывали на них и на выходе получили ноль.

Ранее стало известно, что у «Торпедо» в следующем сезоне сократится бюджет.

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ДСА
ДСА
сегодня в 11:38
Кидалово на лицо, кто Теперь пойдет в Торпедо?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:33
Ну никак Торпедо не удается достичь уровня предыдущих поколений. Команда то исчезнет , то появится вновь. Кажется что вон час триумфа близок и команда возвратится в РПЛ , но опять начинаются проблемы, опять какие то разборки и все начинается сначала. В прошедшем сезоне команда в ФНЛ выбралась на первое место и казалось , что ничто и никто не помешает ей вернуться в элиту. Но вдруг все куда то пропало, пошли необъяснимые ничьи и поражения , в итоге только четвертые. Да и руководство до конца не могло определиться , выходить им в РПЛ или нет. Понятно , что такое положение игроков не радовало и оно не могло не сказаться на психологическом состоянии команды. От того и провал на финише.
Что с командой будет дальше предсказывать трудно. Бюджет урежут, а значит усиления особо ждать не приходится.
Но когда то же команда должна возродится?!? Будем на это надеяться.
Conzor
Conzor
сегодня в 11:24
Кто-то отмыл деньги и бросил.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:18
Очень все печально....только вроде бы клуб начал "воскресать", как снова покатился под откос....клуб Стрельцова с такой славой в СССР...и вроде и спонсоры есть и владелец не бедный, а как то все через одно место....очень не хочется, чтобы основные футболисты покинули клуб и тогда опять ПФЛ....Думаю, что вопрос в конечном итоге решится положительно в пользу клуба и удачи ему....и скорее давайте в вышку!
drug01
drug01
сегодня в 11:10
В наше время все может быть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:08
ЗИЛа нет и денег нет
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