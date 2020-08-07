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Зидан — о матче с «Ман Сити»: «Для это нас словно очередной финал»

вчера, 14:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится, но это точно будет встреча двух очень сильных команд. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, завтра — первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке.

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рус фан
рус фан
вчера в 19:31
Реалу победы и прохода дальше в ЛЧ, МС мощная команда, но не без слабых мест.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:18
Хороший спектакль предстоит
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 15:02
Верю в Зидана!
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры
вчера в 14:32
ну если сам азар в порядке то во второй финал даже не выйдете а то уже про четыре финала заговорил или перец уже 4 игры проплатил что так смело метлой чешет
beefs
beefs
вчера в 14:13
давай меньше разговаривай...
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