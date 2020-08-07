Зидан — о матче с «Ман Сити»: «Для это нас словно очередной финал»

Главный тренер «Реала» рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится, но это точно будет встреча двух очень сильных команд. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, завтра — первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке.