Хименес: «С „Севильей“ будет нелегко»

Нападающий «Вулверхэмптона» прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Выйти в четвертьфинал [Лиги Европы] – потрясающее чувство. Нам пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться сюда.

С «Севильей» будет нелегко. Мы знаем, что это хорошая команда, но к каждому матчу мы будем подходить как к финальному. Это стадия плей-офф, и мы должны идти ва-банк.

В прошлом сезоне мы только вышли в Премьер-Лигу, а теперь будем играть в четвертьфинале Лиги Европы. Хотим и дальше добиваться подобных успехов.