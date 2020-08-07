ГлавнаяНовости

Хименес: «С „Севильей“ будет нелегко»

сегодня, 05:58
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Выйти в четвертьфинал [Лиги Европы] – потрясающее чувство. Нам пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться сюда.

С «Севильей» будет нелегко. Мы знаем, что это хорошая команда, но к каждому матчу мы будем подходить как к финальному. Это стадия плей-офф, и мы должны идти ва-банк.

В прошлом сезоне мы только вышли в Премьер-Лигу, а теперь будем играть в четвертьфинале Лиги Европы. Хотим и дальше добиваться подобных успехов.

Все новости
Бускетс: «Что касается будущего Сетьена, то это решение принимает клуб»
Сегодня, 15:12 Комментарии0
Сарри: «Нас ждёт очень тяжелый матч»
Сегодня, 14:23 Комментарии5
Гвардиола: «Сложно предсказать тактику Зидана»
Сегодня, 14:15 Комментарии3
Зидан — о матче с «Ман Сити»: «Для это нас словно очередной финал»
Сегодня, 14:12 Комментарии3
Отец Сильвы: «Могу подтвердить, что Давид любит Серию А»
Сегодня, 13:33 Комментарии2
Х. Навас: «Мы доминировали с первой минуты»
Сегодня, 08:28 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:52
Тут Севилья явный фаворит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:32
будет скорее никак))))))))))))
Смольчик
Смольчик
сегодня в 07:09
Это он верно сказал.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 06:52
Как будто с греками было легко.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:17
Ежу понятно
shlomo
shlomo
сегодня в 06:03
А что ты хотел....это ЛЕ....однако..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100