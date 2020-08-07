Нуну: «Это огромное достижение для „Вулверхэмптона“»

Главный тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Парни серьёзно потрудились, и сегодня нам помог отличный голкипер, его вклад был очень весомым. Мы начали свой путь [в Лиге Европы] очень-очень давно, но сегодня мы показали, что это того стоило.

Я смотрел матч «Севильи» и «Ромы» и теперь поеду домой пересмотрю его!

Этот результат значит многое. Мы начали эту кампанию на «Мулинекс» более года назад и сегодня одержали здесь фантастическую победу, которая отправляет нас в четвертьфинал. Это огромное достижение. Всем нужно осознать, какие усилия приложили игроки.