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Нуну: «Это огромное достижение для „Вулверхэмптона“»

сегодня, 05:30
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Парни серьёзно потрудились, и сегодня нам помог отличный голкипер, его вклад был очень весомым. Мы начали свой путь [в Лиге Европы] очень-очень давно, но сегодня мы показали, что это того стоило.

Я смотрел матч «Севильи» и «Ромы» и теперь поеду домой пересмотрю его!

Этот результат значит многое. Мы начали эту кампанию на «Мулинекс» более года назад и сегодня одержали здесь фантастическую победу, которая отправляет нас в четвертьфинал. Это огромное достижение. Всем нужно осознать, какие усилия приложили игроки.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:14
Так и в Лигу Чемпионов можно прорваться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:11
но это ваш предел)))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:58
Волки выглядели достойно но с испанцами будет сложно.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 06:53
Надо дойти до финала и выиграть его!
beefs
beefs
сегодня в 06:48
Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает это нормально...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:18
Волки молодцы!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:49
Это только начало.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
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