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Сарри: «Матч с „Лионом“ решит моё будущее? Клубом управляют не дилетанты»

сегодня, 07:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион22:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что ответный матч с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов определит его будущее в туринском клубе.

Я не думаю, что моё будущее будет зависеть от этого матча, и мне кажется, что этот вопрос, по сути, называет наших руководителей дилетантами, а я их таковыми не считаю. Они будут оценивать весь сезон в целом. Так что, если они уже решили нанять нового тренера, предстоящая игра ни на что не повлияет, как и победа в ней.

Удивляет ли меня абсолютный пессимизм, царящий вокруг моей работы в «Ювентусе»? Я агностик, в том смысле, что ничего из этого не читаю и не слушаю. Мы очень рады тому, что выиграли, пожалуй, самый тяжёлый сезон в истории чемпионата.

«Ювентус» – клуб, который привык побеждать. Поэтому люди могут немного преувеличивать, но я считаю, что это в корне неправильно. Ведь к победе всегда следует относиться как к прекрасному и необычному событию.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 13:51, ред.
Если сольют лягушатникам то Сарри вылетит из клуба как пробка из под шампанского.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:01, ред.
Сидел бы в Наполи и не было бы проблем.. зря ушел.. в Челси со скрипом.. в Ювентусе чет тоже не то..
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 11:42
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 10:15
    физрук еще и рот открывает)
    Дон Диего
    Дон Диего ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 09:38
      112910415
      112910415
      сегодня в 09:12
      .. у тренера может появиться много-много свободного времени !..
      и можно будет подолгу рассуждать о дилетантах, профессионалах, о превратностях судьбы ..
      Top_gun_
      Top_gun_
      сегодня в 08:54
      Ну если тренер рушит то,что построил предыдущий,то ты сам дилетант!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 08:52
      Этот Лион обыгрывал даже Зенит. И только дог с немцами вывел их в весну.
      А если по теме, то менять тренеров как перчатки не самое лучшее занятие.
      Одни команды это понимают и терпеливо ждут , другим же подавай результат здесь и сейчас.
      Вот скоро и узнаем, к какому типу относятся руководители Ювентуса.
      Главное, чтобы всё решалось на поле, а не где-то в закулисье...
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      сегодня в 08:41
      Возможно, но командой точно дилетант управляет.
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 08:15
      Не пройдет Лион - получит пинка под зад.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 08:11
      Лион может кучу проблем принести Сарри.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 07:59
      Видимо, уже понимает, что Юве сольёт и спешит заранее назвать руководство Юве дилетантами, в случае его увольнения после вылета из ЛЧ. А он, типа, останется крутым и великим наставником.
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 07:55
      Соломку стелет...
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 07:12
      Думаю, что Юве пройдет Лион....а вот тренера могут снять....до финала Юве точно не дойдет...
      Conzor
      Conzor
      сегодня в 07:07
      Скоро погонят.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 07:02
      пакуй чемоданы)))
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