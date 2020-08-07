Сарри: «Матч с „Лионом“ решит моё будущее? Клубом управляют не дилетанты»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что ответный матч с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов определит его будущее в туринском клубе.
Я не думаю, что моё будущее будет зависеть от этого матча, и мне кажется, что этот вопрос, по сути, называет наших руководителей дилетантами, а я их таковыми не считаю. Они будут оценивать весь сезон в целом. Так что, если они уже решили нанять нового тренера, предстоящая игра ни на что не повлияет, как и победа в ней.
Удивляет ли меня абсолютный пессимизм, царящий вокруг моей работы в «Ювентусе»? Я агностик, в том смысле, что ничего из этого не читаю и не слушаю. Мы очень рады тому, что выиграли, пожалуй, самый тяжёлый сезон в истории чемпионата.
«Ювентус» – клуб, который привык побеждать. Поэтому люди могут немного преувеличивать, но я считаю, что это в корне неправильно. Ведь к победе всегда следует относиться как к прекрасному и необычному событию.
и можно будет подолгу рассуждать о дилетантах, профессионалах, о превратностях судьбы ..
и можно будет подолгу рассуждать о дилетантах, профессионалах, о превратностях судьбы ..
А если по теме, то менять тренеров как перчатки не самое лучшее занятие.
Одни команды это понимают и терпеливо ждут , другим же подавай результат здесь и сейчас.
Вот скоро и узнаем, к какому типу относятся руководители Ювентуса.
Главное, чтобы всё решалось на поле, а не где-то в закулисье...
А если по теме, то менять тренеров как перчатки не самое лучшее занятие.
Одни команды это понимают и терпеливо ждут , другим же подавай результат здесь и сейчас.
Вот скоро и узнаем, к какому типу относятся руководители Ювентуса.
Главное, чтобы всё решалось на поле, а не где-то в закулисье...