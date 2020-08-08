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Аньелли: «Я полностью уверен, что Роналду останется в „Ювентусе“»

сегодня, 07:00

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после поражения в двухматчевом противостоянии с «Лионом» (0:1, 2:1) и вылета из Лиги чемпионов ответил на вопрос о будущем нападающего Криштиану Роналду в туринском клубе.

На этой неделе журнал France Football написал о том, что Роналду не всем доволен в «Ювентусе» и до начала пандемии коронавируса раздумывал о переходе в «Пари Сен-Жермен».

Я полностью уверен в том, что он останется. Думаю, эта статья ссылалась на интервью, которое было записано несколько месяцев назад, и они решили опубликовать эту информацию прямо перед нашим матчем с французской командой. Это старый медийный трюк.

Нет, могу вас заверить, что Роналду останется опорой «Ювентуса».

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iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 07:24
Продавайте поскорее
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:16
Стареет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:15
Роналду останется, а тренер уйдет.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:04
Это хорошо и для Юве и для Рона
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