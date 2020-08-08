Аньелли: «Я полностью уверен, что Роналду останется в „Ювентусе“»

1596859204

сегодня, 07:00

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после поражения в двухматчевом противостоянии с «Лионом» (0:1, 2:1) и вылета из Лиги чемпионов ответил на вопрос о будущем нападающего в туринском клубе.

На этой неделе журнал France Football написал о том, что Роналду не всем доволен в «Ювентусе» и до начала пандемии коронавируса раздумывал о переходе в «Пари Сен-Жермен».