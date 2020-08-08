Аньелли: «Я полностью уверен, что Роналду останется в „Ювентусе“»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после поражения в двухматчевом противостоянии с «Лионом» (0:1, 2:1) и вылета из Лиги чемпионов ответил на вопрос о будущем нападающего Криштиану Роналду в туринском клубе.
На этой неделе журнал France Football написал о том, что Роналду не всем доволен в «Ювентусе» и до начала пандемии коронавируса раздумывал о переходе в «Пари Сен-Жермен».
Я полностью уверен в том, что он останется. Думаю, эта статья ссылалась на интервью, которое было записано несколько месяцев назад, и они решили опубликовать эту информацию прямо перед нашим матчем с французской командой. Это старый медийный трюк.
Нет, могу вас заверить, что Роналду останется опорой «Ювентуса».