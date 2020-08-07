Переход Ал. Миранчука в «Милан» может сорваться

Переговоры между «Локомотивом» и «Миланом» по трансферу хавбека Диего Лаксальта зашли в тупик.
Стороны не смогли согласовать сумму сделки. Таким образом, переход полузащитника москвичей Алексея Миранчука в стан «россонери» находится на грани срыва, поскольку эти два трансфера были связаны между собой.
А то Милан.......хех
А то Милан.......хех
Главное не потерять качество за пол года, а только прибавлять и все получится!!!
Главное не потерять качество за пол года, а только прибавлять и все получится!!!
неужели опять трудности и проблемы ?!
это не пережить !
неужели опять трудности и проблемы ?!
это не пережить !
Пора Миранчуку сваливать из Локомотива , хотя бы в Зенит , как Дзюба за призами .
Пора Миранчуку сваливать из Локомотива , хотя бы в Зенит , как Дзюба за призами .
Чтоб сегодня до 19:00 был уже в самолёте....
Чтоб сегодня до 19:00 был уже в самолёте....