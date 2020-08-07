Переход Ал. Миранчука в «Милан» может сорваться

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сегодня, 13:26

Переговоры между «Локомотивом» и «Миланом» по трансферу хавбека зашли в тупик.

Стороны не смогли согласовать сумму сделки. Таким образом, переход полузащитника москвичей в стан «россонери» находится на грани срыва, поскольку эти два трансфера были связаны между собой.