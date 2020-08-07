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Переход Ал. Миранчука в «Милан» может сорваться

сегодня, 13:26

Переговоры между «Локомотивом» и «Миланом» по трансферу хавбека Диего Лаксальта зашли в тупик.

Стороны не смогли согласовать сумму сделки. Таким образом, переход полузащитника москвичей Алексея Миранчука в стан «россонери» находится на грани срыва, поскольку эти два трансфера были связаны между собой.

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Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 15:11
Не хочу гневить публику. Но! Это жесть))) Пока Миранчука, Дзюбу и т.д. продают в Миланы и Астон Виллы, украинцы тихо-молча и без пиара продают своих в Андерлехты и Бешикташи.. понятно что не за 30 лямов, за 2-3.. но! На выходе у них в сборке? Выбор. Малиновский пример. Там на подходе нап с Бельгии, Яремчук.. Эх.. одни понты.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:05
Надоели эти сказки про русских игроков то-ли Дзюбу Барселона купит то-ли На Миранчука все клубы Италии в очереди, Последний группы игроков которые нужны были. Это поколение времён Аршавин,, сегодняшний Российский игроков не подтянуть даже запасной скамейки Милана,
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:01
Ну когда же уже Миранчука продадут или отдадут или подарят... 😁.)
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:50, ред.
Если Локо использует Миранчука как разменную монету в сделке с Лаксальтом, то значит его в родном клубе ни во что не ставят и ему надо следовать совету автора под ником "Давайте думать": Желаю Миранчуку ... (и далее по тексту)
sv_1969
sv_1969 ответ Lao-Dzi (раскрыть)
сегодня в 14:45
На грани слухов наверное)
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 14:43
Там если Миранчук сам за себя заплатит, и то не факт, что получится.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 14:30
Большие сомнения, 12 Милан вообще им интересовался.
Cektor
Cektor
сегодня в 14:29
не уровень !
denmig
denmig
сегодня в 14:25
Конечно может! - еще бы 30 за него зарядили и можно было бы вообще не разговаривать!
Давайте думать
Давайте думать ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 14:24
В Монако к Головину, у них в атакующей линии праблы, да и Бен Ядер ушел вроде, пусть Рвболовлеву сам звонит и договаривается!!!
А то Милан.......хех
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:20
Как обычно, под конец Милан меняет условия.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 14:19
Желаю Миранчуку дожить до зимы, не продлевать крнтракт с локо и уйти свободным агентом, куда душа глядит!!! Кикнадзе слать на йух.
Главное не потерять качество за пол года, а только прибавлять и все получится!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:18
Милан в слезах!
112910415
112910415
сегодня в 14:15
дайте ещё упаковку валидола !
неужели опять трудности и проблемы ?!
это не пережить !
beefs
beefs
сегодня в 14:15
ребята, скучно уже обсасывать (эту тему) не состоявшееся...
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 14:07
надо было в аталанту ехать дурачек...хорошая команда там....теперь все дороги ведут в зенит....печалька
LOpp
LOpp
сегодня в 14:04
а был ли переход?
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 13:57
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 13:53
    Так этого и Миранчука и не собирается никто покупать, это все слухи агентов, чтоб цену выторговать....
    Пора Миранчуку сваливать из Локомотива , хотя бы в Зенит , как Дзюба за призами .
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 13:47
    Никуда он не уйдет потому, что не нужен никому. Так и затухнет в Локо
    kts
    kts
    сегодня в 13:41
    Кто бы сомневался. Песнь о Миранчуке задолбала. В Зенит., в Зенит.
    pomor 445
    pomor 445
    сегодня в 13:41
    Сорваться? Он и не наклёвывался.
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    сегодня в 13:37
    Миранчук звезду хапанул,ну какой на хрен Милан,а?
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:29
    Какой Милан! Уровень его игры.... не тот
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:28
    Обоих в Зенит....и хватит лохматить вопрос...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:27
    Как так то ???
    Чтоб сегодня до 19:00 был уже в самолёте....
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:27
    Это следовало ожидать
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