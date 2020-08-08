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Сёмин: «Меня не пригласили на сегодняшнее вручение медалей»

сегодня, 14:05

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение «железнодорожников» не приглашать его на встречу с фанатами клуба и вручение наград.

Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора.

Ранее Сёмин заявил, что гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе вскоре уйдёт из клуба.

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Все комментарии
VadimR
VadimR
сегодня в 15:45
Это конечно реальное свинство!!! Кикнадзе это похороны Локомотива...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:34
Руководство Локо опускается всё ниже и ниже в глазах болельщиков.
Так поступать просто непорядочно. Человек внёс процентов 80 для этой ЛЧ, и не пригласить на вручение...
Просто иногда нужно уметь переступить через свою гордость или самовлюблённость, чтобы поступить по человечески. Кикнадзе этого не смог сделать, и никто ему не подсказал из окружения. Так обидеть легенду тренерского цеха и Локомотива. Бог им всем судья...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:47
Пора уже перестать обижаться.
HINGAN
HINGAN
сегодня в 14:38
Сёмин -это и есть Локомотив. Всё остальное накипь и "бабло". Бабла скоро не будет, а память вечно жива.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:32
Зато я отлично представляю за столом Семина, а Кикнадзе за дверью
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:27, ред.
Ну разошлись во взглядах руководство и тренер , ну расстались пусть нехорошо. Но вручение заслуженной медали можно было организовать по людски. Ведь он выиграл ее вместе с командой, вместе с командой и должен получить. Но Вася думает иначе , бросая очередной камень в свой огород. Нельзя так поступать с человеком , которому Локо должен памятник поставить.
Палыч - мужик самодостаточный, не пропадет, переживет и это. Но он был , есть и всегда будет легендой Локомотива. А вот запомнят ли болельщики самовлюбленного Васю - это большой вопрос?!?
Удачи Палычу во всех начинаниях и главное - здоровья и еще долгих лет!!!
cska1948
cska1948
сегодня в 14:26
В том, что НЕ пригласили Палыча ничего удивительного нет! А как вы себе представляете за одним столом Сёмина и Кикнадзе? Вот и Кикнадзе этого не представляет.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:21
В.Кикнадзе скорее Смородскую пригласит и вручит ей медаль, чем ЮР. Палыча......
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 14:19
Понимают, что их время скоротечно подходит к концу. Суперкубок проигран, трансферы странные. Хоть подна94 - одна радость
МапС
МапС
сегодня в 14:17
Нехорошо.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:16
А вот это уже не по людски ....наверняка подковерные интриги снова начинаются....что же так не везет Локо...с начало Смородская (почти угробила клуб), чуть только начал возвращаться в нормальное русло, так новые фишки....Жаль Палыча..(у меня есть чувство, что он еще не закончил с тренерской карьерой)..В любом случае с серебром тебя!
порт
порт
сегодня в 14:12
Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре
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Они, это кто?
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 14:08
Ну не скоты ли вот ныне руководят Депо?
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