Сёмин: «Меня не пригласили на сегодняшнее вручение медалей»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение «железнодорожников» не приглашать его на встречу с фанатами клуба и вручение наград.
Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора.
Ранее Сёмин заявил, что гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе вскоре уйдёт из клуба.
Так поступать просто непорядочно. Человек внёс процентов 80 для этой ЛЧ, и не пригласить на вручение...
Просто иногда нужно уметь переступить через свою гордость или самовлюблённость, чтобы поступить по человечески. Кикнадзе этого не смог сделать, и никто ему не подсказал из окружения. Так обидеть легенду тренерского цеха и Локомотива. Бог им всем судья...
Так поступать просто непорядочно. Человек внёс процентов 80 для этой ЛЧ, и не пригласить на вручение...
Просто иногда нужно уметь переступить через свою гордость или самовлюблённость, чтобы поступить по человечески. Кикнадзе этого не смог сделать, и никто ему не подсказал из окружения. Так обидеть легенду тренерского цеха и Локомотива. Бог им всем судья...