Сёмин: «Меня не пригласили на сегодняшнее вручение медалей»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал решение «железнодорожников» не приглашать его на встречу с фанатами клуба и вручение наград.

Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора.