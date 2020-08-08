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Кирьяков: «Размешать топ-5 РПЛ должны как минимум „Динамо“ и „Спартак“»

сегодня, 13:51

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

Размешать топ-5 должны как минимум «Динамо» и «Спартак». События, происходящие в этих клубах, говорят о серьезных намерениях. Что будет на поле, мы скоро увидим, но уже сейчас понятно: никого в «Спартаке» и «Динамо» не устраивают такие места.

Очень много критики! Наверное, в том числе и критика подвигла Леонида Федуна поменять директора Цорна на директора Газизова. «Спартак» пошел в атаку, всем видом показывая, что хочет активно повлиять на ситуацию.

У «Динамо» подбирается неплохой состав, я считаю. Там сильно полегчала финансовая ведомость: был переизбыток футболистов по позициям, штат был раздут. И раз «Динамо» пошло на сокращения — наверное, стоит ждать и одно-два усиления.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
сегодня в 14:52
Эти два самобытных московских коллектива должны размешать ФНЛ. В РПЛ, итак, переизбыток московских клубов. Достаточно с избытком Локо и ЦСКА!!!
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:13
Зачем спартачам ТОП-5 - опять обос..ться в квалификации?
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 14:07
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:54
    а там может и Рубин вмешаться...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:54
    А почему не ЦСКА?
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