Форвард ЦСКА познакомился с партнёрами по команде, стадионом и столицей России, а также поделился своими впечатлениями от первых дней в клубе.

Я еще никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал про нее, и уже готов познакомиться с ней более близко.

Россия – страна победителей. И что бы вы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.

Кого из стартового состава ЦСКА я могу назвать? Насчет этого я тоже навел справки. Могу отметить вратаря – Игоря Акинфеева и правого защитника – Марио Фернандеса. Считаю, что они, наверное, лидеры команды.

Знаю ли я какие-то слова по-русски? Я выучил такие слова, как «привет» и «спасибо».