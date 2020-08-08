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Гаич: «Россия – страна победителей. ЦСКА – самый знаменитый клуб России»

сегодня, 12:22

Форвард ЦСКА Адольфо Гаич познакомился с партнёрами по команде, стадионом и столицей России, а также поделился своими впечатлениями от первых дней в клубе.

Я еще никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал про нее, и уже готов познакомиться с ней более близко.

Россия – страна победителей. И что бы вы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.

Кого из стартового состава ЦСКА я могу назвать? Насчет этого я тоже навел справки. Могу отметить вратаря – Игоря Акинфеева и правого защитника – Марио Фернандеса. Считаю, что они, наверное, лидеры команды.

Знаю ли я какие-то слова по-русски? Я выучил такие слова, как «привет» и «спасибо».

ЦСКА – самый знаменитый клуб России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых – Кубок УЕФА. Поэтому я надеюсь, что внесу что-то значимое в ЦСКА.

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Все комментарии
RomzesRZN
RomzesRZN ответ Пьеркарло Гиндзани (раскрыть)
сегодня в 13:46
Да пожалуйста, развлекайтесь) Команде, которую возглавляет Гунько просто стыдно забить меньше шести)
nubom
nubom
сегодня в 13:40
Интересно было бы узнать у Гаича: какую страну он считает страной "побежденных"?
cska59
cska59
сегодня в 13:36
Все правильно,наш человек.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 13:35
Молодец . чувство патриотизма к своему клубу надо проявлять сразу !
VV V
VV V ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 13:33, ред.
Это не тебе решать. Главное, у пенсионЭров не отбирать деньги за счёт Зенитов.
Пьеркарло Гиндзани
Пьеркарло Гиндзани ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 13:33
Пока вздрагивают на ветке только ваши, у которых этих чашек столько же, сколько у Химок)
SHMEL
SHMEL ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 13:33
Например, чем они знаменитее? История не состоит из последних пяти-шести лет, она циклична, все измеряется количеством титулов...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:32
Меньше слов , больше дела!!!
Ждем дебюта за ЦСКА.
Удачи!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 13:32
Герб? А может гербарий из звёздочек ?
У футбольных клубов НЕТ гербов
Есть ЛЭЙБЛ.у ЦСКА он одна большая звезда.
Молодо -- зелено.
denmig
denmig
сегодня в 13:26
Питерцы щас вздрогнули! - у них ведь тоже есть такая чашка! И уж они-то познаменитее будут!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:18
Все правильно рассказали Гаичу, ЦСКА один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и семикратный обладатель Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05). В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ VV V (раскрыть)
сегодня в 13:13
Похоже конским болелам пора покупать тюбетейки и учить узбекские песни, теперь Бурханыч - официальный кошелек Путина , хозяин конюшни.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:07
Какой - какой клуб самый титулованный ?
Сколько звездочек на гербе ЦСКА ?
Похоже кто-то просто считать не умеет ...
VV V
VV V
сегодня в 13:05
А ведь он (Гаич) прав !!! Не со Спартаком же и с государственным Зенитом сравнивать !!!!
Армейская душа
Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:03, ред.
Раньше спартаковцы сражались против фашизма, нынешние спартачи только о фашизме и думают

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На матче 1/4 финала Кубка России между московским "Спартаком" и краснодарским ФК "Краснодар" болельщики московского клуба в очередной раз поздравили оружающих с годовщиной дня рождения Адольфа Гитлера

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Так что теперь понятно, почему ты последнюю букву в имени Гаича не видишь
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:00
Адольфо ты в этом не раз убедишься, твой тёзка 75 лет назад убедился и ушёл в небытие.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:59
Походу парнишке не сказали какой самый титулованный клуб))
makkie
makkie
сегодня в 12:58
Интереснее бы смотрелся заголовок:

Адольф: «Россия – страна победителей. ЦСКА – самый знаменитый клуб России»
Брулин
Брулин
сегодня в 12:58
Воспитанный парнишка, не отнимешь. Похвалил страну, в которую приехал, город, свой клуб, других задевать не стал, пообещал стараться.
Пьеркарло Гиндзани
Пьеркарло Гиндзани ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 12:56
Надеюсь, сегодня отгрузим не менее 6-ти дырофеевым из вашего фармаклуба Химки!
Пьеркарло Гиндзани
Пьеркарло Гиндзани
сегодня в 12:55
Гаич прям столько уже хорошего наговорил❤❤❤❤❤❤❤
Удачи тебе и как можно больше голов! ЦВБП! 🔴🔵
Пьеркарло Гиндзани
Пьеркарло Гиндзани ответ VV V (раскрыть)
сегодня в 12:54
А многим другим эти вершины так и не покорились.
VV V
VV V
сегодня в 12:53
Гаич прав !!! ЦСКА первый, в 2005 году, взял Кубок УЕФА, на всём постсоветском пространстве, а Шахтёр и государственный Зенит были только ПОТОМ !!! УРА !!!
beefs
beefs
сегодня в 12:52
после первых приходят вторые впечатления...
viv
viv
сегодня в 12:44
Все верно. ЦСКА останется навсегда первым Российским клубом выигравшим Европейский кубок.
Данила Кравцов
Данила Кравцов
сегодня в 12:41
блаженный
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:40
Золотые слова Гаича!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:37
Все правда, святая правда. )
Армейская душа
Армейская душа ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 12:35
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 12:34
    Это правда
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