Форвард ЦСКА Адольфо Гаич познакомился с партнёрами по команде, стадионом и столицей России, а также поделился своими впечатлениями от первых дней в клубе.
Я еще никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал про нее, и уже готов познакомиться с ней более близко.
Россия – страна победителей. И что бы вы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.
Кого из стартового состава ЦСКА я могу назвать? Насчет этого я тоже навел справки. Могу отметить вратаря – Игоря Акинфеева и правого защитника – Марио Фернандеса. Считаю, что они, наверное, лидеры команды.
Знаю ли я какие-то слова по-русски? Я выучил такие слова, как «привет» и «спасибо».
ЦСКА – самый знаменитый клуб России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых – Кубок УЕФА. Поэтому я надеюсь, что внесу что-то значимое в ЦСКА.
Ждем дебюта за ЦСКА.
Удачи!!!
Ждем дебюта за ЦСКА.
Удачи!!!
У футбольных клубов НЕТ гербов
Есть ЛЭЙБЛ.у ЦСКА он одна большая звезда.
Молодо -- зелено.
У футбольных клубов НЕТ гербов
Есть ЛЭЙБЛ.у ЦСКА он одна большая звезда.
Молодо -- зелено.
Сколько звездочек на гербе ЦСКА ?
Похоже кто-то просто считать не умеет ...
Сколько звездочек на гербе ЦСКА ?
Похоже кто-то просто считать не умеет ...
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На матче 1/4 финала Кубка России между московским "Спартаком" и краснодарским ФК "Краснодар" болельщики московского клуба в очередной раз поздравили оружающих с годовщиной дня рождения Адольфа Гитлера
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Так что теперь понятно, почему ты последнюю букву в имени Гаича не видишь
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На матче 1/4 финала Кубка России между московским "Спартаком" и краснодарским ФК "Краснодар" болельщики московского клуба в очередной раз поздравили оружающих с годовщиной дня рождения Адольфа Гитлера
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Так что теперь понятно, почему ты последнюю букву в имени Гаича не видишь
Адольф: «Россия – страна победителей. ЦСКА – самый знаменитый клуб России»
Адольф: «Россия – страна победителей. ЦСКА – самый знаменитый клуб России»
Удачи тебе и как можно больше голов! ЦВБП! 🔴🔵
Удачи тебе и как можно больше голов! ЦВБП! 🔴🔵