ГлавнаяНовости

Лысцов: «Я могу составить конкуренцию центральным защитникам „Локомотива“»

сегодня, 13:58

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов, который недавно перешел в московский клуб из «Крыльев Советов», рассказал о своих впечатлениях после перехода.

Рад вернутся в самый лучший коллектив, домой, видеть родные лица и родной стадион. Всю свою жизнь я мечтал здесь оказаться. Мечты сбываются. Нужно просто верить и стремиться. Надеюсь на поддержку наших болельщиков.

Часто ли я думал о возвращении? Когда я ушел из «Локо», я поставил себе цель — вернуться сюда, и с того дня я работал не покладая рук.

В Португалии я вырос как футболист. Думаю, что сейчас я могу составить конкуренцию центральным защитникам «Локомотива».

Все новости
Ганчаренко: «Такого форварда, как Гаич, у ЦСКА ещё не было»
Сегодня, 18:51 Комментарии1
Гунько: «„Химки“ могли додавить ЦСКА, но не сложилось»
Сегодня, 18:39 Комментарии11
Ганчаренко: «Влашича сложно заменить, но Кучаеву и Дзагоеву это удалось»
Сегодня, 18:23 Комментарии6
Газизов: «Завтра узнаем, насколько „Спартак“ готов к новому сезону»
Сегодня, 17:42 Комментарии9
Матыцин: «Я очень рад, что чемпионат продолжается»
Сегодня, 16:10 Комментарии2
Гунько: «Удалось познакомиться, настроиться. Всё будет хорошо»
Сегодня, 16:09 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:50
Вполне возможно.
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 14:16
Чорлука (капитан), Мурило (на удивление хорош в последних матчах), Квирквелия (смогут ли его продать?), Райкович (протеже Николича). Итого 4 слота легионеров. Надо же оправдать их нахождение. Вместо кого он играть будет? Игрок ротации в лучшем случае, а так аренда или Казанка
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:59
Сам себя похвалил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100