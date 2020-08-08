Лысцов: «Я могу составить конкуренцию центральным защитникам „Локомотива“»

Защитник «Локомотива» , который недавно перешел в московский клуб из «Крыльев Советов», рассказал о своих впечатлениях после перехода.

Рад вернутся в самый лучший коллектив, домой, видеть родные лица и родной стадион. Всю свою жизнь я мечтал здесь оказаться. Мечты сбываются. Нужно просто верить и стремиться. Надеюсь на поддержку наших болельщиков.

Часто ли я думал о возвращении? Когда я ушел из «Локо», я поставил себе цель — вернуться сюда, и с того дня я работал не покладая рук.

В Португалии я вырос как футболист. Думаю, что сейчас я могу составить конкуренцию центральным защитникам «Локомотива».