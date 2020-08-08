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Мостовой: «Кокорин обязан забивать свои десять мячей за сезон»

сегодня, 12:30

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений нападающего «Спартака» Александра Кокорина в новом сезоне РПЛ.

Свои десять мячей Саша обязан забивать за сезон, не глядя. Главное, чтобы обошлось без травм.

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denmig
denmig
сегодня в 13:25
За такое баболло он обязан забивать все 20 ! Но забьет , как обычно - 2 !
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 13:20
не согласен с Мостовым. за такой оклад в нашем УГ ПЕШЕХОДНОМ чемпе , Коко и ему подобные минимум 20 сфер обязаны класть
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:01
Ахахах! Миллер купит дзюбе 15 пендалей.
makkie
makkie
сегодня в 12:56
Радует, что в команде 4 нападающих, т.е. по двое претендентов на место в основе.
Хотя не удивлюсь, если Тедеско выпустит с Сочи сразу троих нападающих.

От Кокорина ждём усиления атаки, и неважно кто будет забивать голы - хоть Бакаев, хоть Соболев, хоть Жиго или Максименко :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:43
В Зените забивал бы под 20...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:42
Как пойдёт Кокорин непредсказуем.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 12:41
Да, даже этот слабенький питерский питомец за нас десятку наколотит, что уж говорить о лидерах типа Соболева, Бакаева, Понсе и Ларсона.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 12:37
Однозначно. Это минимум. От Кокорина давно пора требовать по максимуму!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Иначе нельзя!
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