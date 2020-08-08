Мостовой: «Кокорин обязан забивать свои десять мячей за сезон»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений нападающего «Спартака» Александра Кокорина в новом сезоне РПЛ.
Свои десять мячей Саша обязан забивать за сезон, не глядя. Главное, чтобы обошлось без травм.
Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений нападающего «Спартака» Александра Кокорина в новом сезоне РПЛ.
Свои десять мячей Саша обязан забивать за сезон, не глядя. Главное, чтобы обошлось без травм.
Хотя не удивлюсь, если Тедеско выпустит с Сочи сразу троих нападающих.
От Кокорина ждём усиления атаки, и неважно кто будет забивать голы - хоть Бакаев, хоть Соболев, хоть Жиго или Максименко :)
Хотя не удивлюсь, если Тедеско выпустит с Сочи сразу троих нападающих.
От Кокорина ждём усиления атаки, и неважно кто будет забивать голы - хоть Бакаев, хоть Соболев, хоть Жиго или Максименко :)