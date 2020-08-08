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Широков: «Я бы не сказал, что судьи обижают „Спартак“»

сегодня, 13:07

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о спорных судейских решениях в матчах со «Спартаком» в минувшем сезоне РПЛ.

Когда судьи прекратят «обижать» «Спартак»? Я бы сказал, что они и не начинали пока. А так, все надеются, что судейство будет лучше, даже сами судьи.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:46
Спартак никто и никогда не обижал скорее наоборот.
makkie
makkie
сегодня в 13:27
Действительно, просто смотрят ВАР и видят фигу.
Или не смотрят ВАР, когда дело касается эпизодов в штрафной соперников.

Двойные стандарты не заметил только слепой!
denmig
denmig
сегодня в 13:24
Широков лучше бы промолчал!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:18
Спартак будет другим. Прошедший сезон на многие вещи открыл глаза. Тедеско, игроки и то, что их окружало сделало их сильней. Ерничество газпромовского прикормыша очевидно. Судейство обязано быть равным для всех.
Трюкач-спартач
Трюкач-спартач
сегодня в 13:16
Спартак середняк!


ГАФ-ГАФ
VV V
VV V
сегодня в 13:16
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Сергей Саныч (раскрыть)
    сегодня в 13:13
    А как долго можно жить на 2,5 млн евро?
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 13:09
    Он где-нибудь работает?
    От куда деньги в семью приносит?
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