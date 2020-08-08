Широков: «Я бы не сказал, что судьи обижают „Спартак“»

Бывший российский футболист поделился мнением о спорных судейских решениях в матчах со «Спартаком» в минувшем сезоне РПЛ .

Когда судьи прекратят «обижать» «Спартак»? Я бы сказал, что они и не начинали пока. А так, все надеются, что судейство будет лучше, даже сами судьи.