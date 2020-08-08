Газизов: «Завтра узнаем, насколько „Спартак“ готов к новому сезону»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов посетил матч второго тура ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» (1:1) и по итогам встречи поделился мыслями об игре и предстоящем сезоне.

Сегодня был клёвый, хороший и рабочий матч. Насколько «Спартак» готов к сезону? Завтра всё узнаем. Ощущения хорошие. Всё будет ясно после матча. Насколько укомплектован состав, нельзя говорить. Всегда есть путь к совершенству. Не бывает на 100 процентов скомплектованной команды.

Усиление? Любая команда, как и тренер, хотят усилиться в каждой линии. Мы, наверное, не исключение.