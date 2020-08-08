ГлавнаяНовости

Газизов: «Завтра узнаем, насколько „Спартак“ готов к новому сезону»

сегодня, 17:42
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов посетил матч второго тура ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» (1:1) и по итогам встречи поделился мыслями об игре и предстоящем сезоне.

Сегодня был клёвый, хороший и рабочий матч. Насколько «Спартак» готов к сезону? Завтра всё узнаем. Ощущения хорошие. Всё будет ясно после матча. Насколько укомплектован состав, нельзя говорить. Всегда есть путь к совершенству. Не бывает на 100 процентов скомплектованной команды.

Усиление? Любая команда, как и тренер, хотят усилиться в каждой линии. Мы, наверное, не исключение.

Все новости
Р. Ротенберг: «Ориентируемся на „Ливерпуль“ и „Барселону“ в сборной России»
Сегодня, 19:04 Комментарии0
Ганчаренко: «Такого форварда, как Гаич, у ЦСКА ещё не было»
Сегодня, 18:51 Комментарии2
Гунько: «„Химки“ могли додавить ЦСКА, но не сложилось»
Сегодня, 18:39 Комментарии11
Ганчаренко: «Влашича сложно заменить, но Кучаеву и Дзагоеву это удалось»
Сегодня, 18:23 Комментарии6
Матыцин: «Я очень рад, что чемпионат продолжается»
Сегодня, 16:10 Комментарии2
Гунько: «Удалось познакомиться, настроиться. Всё будет хорошо»
Сегодня, 16:09 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 18:35, ред.
Блин, может, пора уже не узнавать "как", а показать хоть что-то путнее. Такое впечатление, что башкир умозаключает о ситуации по телефону.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 18:26
Шамиль - свиньям уже удалось вытащить твой язык из пятой точки Федуна или операция всё ещё продолжается?
Трюкач-спартач
Трюкач-спартач
сегодня в 18:22
Всей страной болеем за Сочи!

ГАФ-ГАФ
shlomo
shlomo
сегодня в 18:10
Значит будем посмотреть...:)))
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 18:07
К пердиву он всегда готов и поныть.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:03
Спартак готов чуть хуже химок, в первом же матче огребет по полной.-
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:54
Звучит так, будто он готовится по завтрашнему счету решить - увольнять Тедеско или нет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:52
Одно название - спартак.
drug01
drug01
сегодня в 17:44
Ждём результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100