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Кикнадзе заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

сегодня, 15:13

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками московского клуба заявил, что предпосылок к тому, чтобы руководство поставило вопрос о смене генерального директора, нет.

Вы сейчас можете ухать, кричать, визжать, делать все, что хотите, вы имеете на это полное право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня, но не получается это у вас, ребята, это не заводит меня. Зачем вы выносите на свет вопросы, за которые я отвечаю? У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой, зачем вы размениваете ее на то, чтобы продемонстрировать то, что вы делаете уже на протяжении нескольких месяцев?

Я все понимаю и объясняю вам, что по уставу решения о генеральном директоре принимаются на совете директоров. И не вижу объективных предпосылок к тому, чтобы совет директоров поставил вопрос о моей кандидатуре.

Ранее Василий Кикнадзе рассказал о трансферных целях «Локомотива».

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 18:28
Чертила
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:10
Любой зверь добровольно от кормушки не уйдёт!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:44
А кто спросит этого 56а ?
viva-viva
viva-viva
сегодня в 17:37
не собирается ? ,думаю ему уже лыжи смазывают , очевидно ,что он проблема, а проблемы не нужны собственникам клуба,нужны результаты и единение с болелами, а он как профи ноль и плюс как чел. идиот
nikot
nikot
сегодня в 17:36
Нагнул болел и так 1,5 человека болело,теперь и эти свалят!
berda2003
berda2003
сегодня в 17:35
как-то слишком самоуверенно,.. смородская тоже думала, что до смерти будет в отдельном правительственном вагоне кататься, а оказалось, что товарняк приготовили для неё.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:06
Присосался, так присосался....посмотрим, что будет в сезоне...
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
сегодня в 16:49
Ну да, вежливо)...... можете ухать, кричать, визжать....
particular
particular
сегодня в 16:46, ред.
Вася изворотливо, вежливо и без распальцовки оградил себя от мирской суеты, вопросов и претензий..:)) Типа, понимаю, вижу, но отвалите..:))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:41
Люди подобные корну и кикнадзе приходят в клуб чисто из корысти, они как правило очень далеки от футбола.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 16:19, ред.
Ну и правильно! Есть еще, кого продать, есть, что разломать. И конечно восхищаюсь руководством клуба. Которое выбрало между тренером-легендой, приносящим трофей каждый год и гендиром-болтуном, показывающим средний палец болельщикам, последнего. Это классное решение. Если Кикнадзе просидит в Локо еще пару лет - команде в этом десятилетии придется ох как не сладко. Как бы не слететь в середину таблицы лет на 5. Но ведь... сами руководители виноваты - нет?
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:53
Ну слава Богу, а то все уже распереживались
VadimR
VadimR
сегодня в 15:41
Настолько напыщенный тип, болельщиков тоже не красит такое отношение, но откуда в этом зажравшемся дилетанте столько спеси, этот сезон на костях Палыча выехали так то!! Соболезную Локо, мне как болельщику Зенита жаль будет, если эта лысая вариация Смородской развалит хороший клуб..
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 15:40
Таких только поездить
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:36
пора Васе к Васе Уткину причаливать...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:32, ред.
Уже видна работа Николича в Локо:
В защите появляются свободные зоны за спинами защитников (см. гол Оздоева в Суперкубке).
Опорная зона тоже начала проседать.
Про нападение говорить не стоит, нападающим под удар мяч не доходит.
В общем Локо превращается в середняк.
Что печалит, единственный более-менее приличный московский клуб.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:27
Вторая Смородская
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:21
Хрен от такой кормушки он уйдёт!
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 15:20
"ухать, кричать, визжать". Для него болельщики - обезьяны? Ушел бы уже сам
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 15:19
Красавчег продолжай загонять локомотив в депо)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Фиг его выгонишь...
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