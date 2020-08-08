Кикнадзе заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками московского клуба заявил, что предпосылок к тому, чтобы руководство поставило вопрос о смене генерального директора, нет.

Вы сейчас можете ухать, кричать, визжать, делать все, что хотите, вы имеете на это полное право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня, но не получается это у вас, ребята, это не заводит меня. Зачем вы выносите на свет вопросы, за которые я отвечаю? У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой, зачем вы размениваете ее на то, чтобы продемонстрировать то, что вы делаете уже на протяжении нескольких месяцев?

Я все понимаю и объясняю вам, что по уставу решения о генеральном директоре принимаются на совете директоров. И не вижу объективных предпосылок к тому, чтобы совет директоров поставил вопрос о моей кандидатуре.